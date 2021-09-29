疫情趨緩！林右昌今日宣布多項鬆綁措施　但禁止邊走邊吃

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林右昌宣布，10月1日起有多項的鬆綁措施，包括關懷據點除肢體接觸的活動外，其餘恢復正常、娛樂漁船恢復正常運能、圖書館恢復正常開放，但要全程佩戴口罩、文資點恢復團體預約參觀；至於里民活動中心的室內人數，原則以80人為上限，開放的項目限制為無肢體接觸課程，並禁止飲食及卡拉OK。
此外，自10月1日起，完成疫苗施打14天的國高中，可辦理校外教學；體育教學的部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要的跨縣市競賽，同時校園的場地，依校園開放的時間開放戶外空間。
基隆嶼也自10月1日起恢復正常登島人數及載客運能、大武崙沙灘取消出入口封閉管制，包括外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放、開放街頭藝人展演，另對於市場(夜市)攤商鼓勵但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。