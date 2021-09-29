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疫情趨緩！林右昌今日宣布多項鬆綁措施　但禁止邊走邊吃

▲基隆市長林右昌今（29）日公布各項的鬆綁措施，強調該開放會開放，但該守好還是要守好。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（29）日公布各項的鬆綁措施，強調該開放會開放，但該守好還是要守好。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-09-29 14:18:18

基隆市長林右昌今（29）日公布各項的鬆綁措施，強調台灣疫情趨緩，將依照中央流行疫情指揮中心評估做好準備，該開放會開放，但該守好還是要守好；此外，本土疫情控制成果得來不易，可以鬆綁但不能放鬆防疫工作。

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林右昌指出，現在雖然是屬於二級警戒的狀態，不過台灣的疫情逐漸趨緩當中，全國各縣市基本上已沒有確診的案例，基隆市連續零確診已超過48天；只要最關鍵的雙北疫情持續穩定，相信應該是可逐步朝降一級的方向來思考。

林右昌宣布，10月1日起有多項的鬆綁措施，包括關懷據點除肢體接觸的活動外，其餘恢復正常、娛樂漁船恢復正常運能、圖書館恢復正常開放，但要全程佩戴口罩、文資點恢復團體預約參觀；至於里民活動中心的室內人數，原則以80人為上限，開放的項目限制為無肢體接觸課程，並禁止飲食及卡拉OK。

此外，自10月1日起，完成疫苗施打14天的國高中，可辦理校外教學；體育教學的部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要的跨縣市競賽，同時校園的場地，依校園開放的時間開放戶外空間。

基隆嶼也自10月1日起恢復正常登島人數及載客運能、大武崙沙灘取消出入口封閉管制，包括外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放、開放街頭藝人展演，另對於市場(夜市)攤商鼓勵但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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