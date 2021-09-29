中職／中信兄弟新洋投　大聯盟級象魔力、華德茲

中信兄弟球團今日（29日）宣佈，已與新洋投象魔力（Shawn Morimando）及華德茲（Jose Valdez）完成簽約。因昨日（28日）賽前收到兩位洋將之同意入境公文，目前正進行後續來台作業程序，將盡速安排。
記者吳政紘/綜合報導
2021-09-29 14:30:56｜2021-09-29 14:33:56
象魔力來自美國，28歲，183公分，93公斤，左投左打。象魔力曾效力於美國職棒－克里夫蘭印地安人及邁阿密馬林魚，今年效力於馬林魚，大聯盟出賽4場，皆為後援登板，0勝0敗，投球局數10.1局，防禦率9.58，送出9次三振、5次保送；3A出賽13場，其中12場先發，3勝4敗，投球局數67局，防禦率4.43，送出61次三振、24次保送。
華德茲來自多明尼加，31歲，180公分，95公斤，右投右打。華德茲曾效力於美國職棒－底特律老虎、洛杉磯天使、聖地亞哥教士及舊金山巨人。今年效力於墨西哥聯盟Pericos de Puebla，出賽13場皆為先發，6勝1敗，投球局數72局，防禦率5.00，送出69次三振、32次保送。
中信兄弟目前外援戰力，一軍擁有王牌投手德保拉（José De Paula）、羅傑斯（Esmil Rogers）及加百利（Gabriel Ynoa），二軍則有格里斯（Evan Grills）及日籍測試選手高野圭佑（Keisuke Takano）待命，相信在象魔力、華德茲的加入後，將更強化中信兄弟投手戰力，邁「象」總冠軍！