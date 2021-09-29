中市「分里、分時段」 68歲以上莫德納第二劑開打

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，針對八大行業是否鬆綁，盧秀燕受訪說，目前中央尚未開放八大行業（自助式及電話亭KTV除外），市府維持與中央一致的態度，等待中央進一步的決定。
盧秀燕今至清水靜思堂關心長輩施打狀況時指出，這次中市注射莫德納第二劑的長輩大約有12萬人，是很龐大的數量，市府分成五天，在台中45處「快打站2.0」及梨山衛生所進行注射，長輩們不需預約，接到通知單就可到快打站注射。
盧秀燕表示，莫德納第二劑開打，民眾都非常開心，然而注射完之後也不可掉以輕心，要注意「三個小心」，第一，打完後幾天要留意有沒有不舒服，若不舒服就要就醫；第二，隨時戴口罩；第三，隨時勤洗手，提醒民眾施打完之後不要鬆懈，持續做好防疫。
民政局長吳世瑋表示，慈濟基金會持續支援台中市「快打站2.0」開設，此次提供清水、南屯、大里、西區、沙鹿、潭子及大甲等7處大型集會所，全力協助市府疫苗接種服務，與市府團隊用心關懷與熱情接待民眾，讓施打疫苗長者及家屬感到親切與安心。
民政局提醒，9月30日、10月1、4、5日五天，市府開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，請長者依「分里、分時段」原則分流接種，並攜帶通知書、健保卡、身分證、事先填妥的疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知書標示的時間、地點前往快打站施打。而戶籍不在台中、但居住在台中的68歲以上民眾及58歲以上原住民，以及第一到第三類符合間隔且尚未施打第二劑莫德納疫苗的民眾，也可以透過預約方式，於10月4日及5日到台中市10家醫院施打第二劑莫德納疫苗。