岸田文雄等4年當選總裁　認台灣是日本重要夥伴

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日本產經新聞日前報導，岸田曾在網路政見討論會上說：「台灣對日本來說，是在經濟等方面重要的夥伴」。
他對台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，但也對台灣能否因應高水準的CPTPP，表達冷靜關注的態度。
談到台灣希望以觀察員身分參與世界衛生大會，岸田認為，「以共享各種知識的形式進行合作很重要」。
岸田過去被視為鴿派，但他在這次選戰中一改形象，展現對抗中國態度，強調抗中路線，表示將新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題。
至於一旦台灣發生事態，岸田認為，將遵循日本安全保障關連法進行因應。
●黨務改革 自民黨料將氣象一新
岸田接下來將進行黨務人士改組。現任自民黨幹事長二階俊博擔任現職已逾5年，岸田日前曾提出「黨務幹部一年一任，最多連任3屆」的黨務改革方案，結果引發二階不快；如今岸田當選新任總裁，料將進行黨內人事改組，為自民黨帶來新氣象。
日本前眾議員宮崎謙介今天在選舉結果出爐前，就撰文斷言岸田將當選新總裁，並分析獲勝3主因。
宮崎認為，首先，岸田成功接收了「反二階勢力」；第二，是岸田找來年輕且優秀的政治人物擔任幕僚；第三是選戰策略奏效，並爭取到另一位候選人、前總務大臣高市早苗陣營的合作。
宮崎分析，接下來令人關注的，就是眾議院大選將在總裁選舉熱度未退燒的情況下舉行，可以預想自民黨應該能取得大勝。眾議院大選預計11月舉行。
日本時事通信社日前報導，岸田去年參選總裁敗選後，有人曾這麼形容說，「岸田說話很無趣」。
不過，自民黨本月17日公告選舉後，岸田在「出陣式」（類似競選總部成立大會）上這麼說：「我的特長是傾聽意見的能力，這個時代需要的領導人就是我。」
在前首相安倍晉三執政時期，岸田歷任外務大臣及自民黨政調會長等要職，曾被視為「後安倍時期」最有接班希望的人選。
●2017年布局接班 4年後如願坐上大位
安倍2017年8月進行自民黨人事改組，原任外務大臣的岸田離開內閣，轉往自民黨接任「黨三役」（黨內3個重要職務）之一的政調會長，當時外界就推測岸田此舉是為接班總裁進行布局。
加上2017年8月的內閣改組，安倍延攬4名岸田派成員入閣，人數居黨內各派閥之首，被外界視為攜手岸田派穩定政局與黨務，也讓岸田被看好在當年可能出現的「後安倍時期」接班。
岸田派人士2017年時曾說，「雖說安倍首相之後還是安倍，但情勢已突然改變，最接近下任首相的就是岸田文雄」。未料，這一等就是4年。
不過，就去年總裁選舉結果來看，岸田終究沒有得到安倍欽點，最終以極懸殊票數敗給黨內7派閥中有5派閥力挺的首相菅義偉。
平復去年敗選情緒後，在今年總裁選戰中，已成岸田註冊商標的「岸田筆記本」中，寫上了岸田在日本各地所傾聽到的民意；岸田本月17日演講時特別夾雜了廣島方言，展現自己的「傾聽能力」，並以體現「認真且寬容政治」的領導人作為目標。
岸田1957年在東京都澀谷區出生，原籍是廣島縣廣島市，現年64歲。父親岸田文武是廣島縣出身的通產官僚。
岸田小學一年級到三年級的3年，因為父親工作關係在美國紐約度過，而這段經歷讓岸田對種族歧視抱持正義感與義憤填膺，但同時也受到美國普遍價值「自由」的影響。
回國後的岸田在日本讀完小學及國中，1973年進入開成高校就讀，並參加棒球隊，高中生活受到棒球、搖滾樂及民謠等影響的他，進入政界後也經常用棒球來做比喻。
岸田1976年高中畢業後，歷經兩次重考，雖然未如願進入目標的東京大學，但也考進名校早稻田大學法學院。
1979年，岸田父親岸田文武離開通產省當選眾議員；岸田大學畢業後進入日本長期信用銀行服務，在兩年半期間讓他累積了外匯業務經驗。
岸田在感受到身為銀行員的社會矛盾同時，決定離開工作5年的銀行界，並在之後開始擔任父親的秘書，1993年獲自民黨提名首度當選眾議員，跟父親同屬黨內派閥宏池會。
在小泉純一郎擔任首相期間，岸田被任命為文部科學副大臣；2007年安倍第一次執政時，岸田被延攬入閣擔任內閣府特命擔當大臣。
岸田在安倍第2次執政的2012年底，被任命為外務大臣，一直到2017年8月才因內閣改組轉任黨職，創下二次大戰後任期第2長的紀錄；若以專任外務大臣來看的話，則是史上在任最長紀錄。
岸田在這次總裁選戰表現穩健，原本外界以為河野有可能在首輪投票居冠，然後岸田在第二輪投票與第3名的前總務大臣高市早苗聯手上演「逆轉勝」；沒想到岸田這次選得太好，在首輪投票就拿下第一，第二輪投票維持戰果，贏得總裁寶座可謂實至名歸。（譯者：黃名璽/核稿：廖漢原）1100929