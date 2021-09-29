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央行不會升息！國泰金上修台今年GDP至5.6%、明年估3.5%

▲ 國泰金控今（29）日上修台灣今年經濟成長率至5.6%，並預估明年3.5%。（圖／NOWnews資料照）
▲ 國泰金控今（29）日上修台灣今年經濟成長率至5.6%，並預估明年3.5%。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-09-29 15:24:18

國泰金控今（29）日公布今（2021）年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，上調今（2021）年我國經濟成長率（GDP）預測至5.6%，亦首次預測明年成長3.5%，並認為隨本土疫情受控，消費可望逐步改善，但考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動，第4季台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

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國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台灣上半年出口及投資成長率高於原先預估，搭配振興五倍券有助於支撐今年底至明年初民間消費，因此國泰台大產學合作團隊上修2021年台灣經濟成長率預測值，由原本的5%提高至5.6%，研判全年成長率有80%的機率落在4.8-6.2%之間 。展望2022年，本團隊首次預測，台灣經濟成長率預測值將為3.5%；研判全年成長率有80%的機率落在2.5-4.5%之間。

同時，在海外需求仍暢旺，加上國內疫情逐漸受控與疫苗接種比率持續攀升，搭配振興五倍券即將上路，研判今年10-12月台灣經濟氣候將擺脫象徵景氣低迷的「陰」，轉向景氣穩定的「朗」；出現「朗」的機率將在40%以上。

不過，過去3個月，通膨、疫情與中國大陸監管問題令國際股市波動，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度有所下滑，國泰台大產學合作團隊研判隨本土疫情受控，台灣內需景氣即將進入振興階段，消費可望逐步改善，然考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動，未來將視全球主要央行決策而定。

展望第3季，台灣央行維持寬鬆環境，但美國聯準會等海外央行準備縮減刺激政策，股匯市波動可能加大。兩者互抵，評估台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

不過，影響2021-2022年經濟成長與金融情勢仍有6大主要因素，包括1、台灣新冠肺炎疫情降級與疫苗接種覆蓋率；2、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；3、主要國家央行為因應通膨風險，逐步收緊流動性；4、美中爭端與國際政治的不確定性；5、疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定；6、國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求仍在，有利出口。

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