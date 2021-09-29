八大行業今開放紓困！每人三萬但不包括外籍移工

頭ㄊㄧㄡ經濟部28日表示，從29（今）日開始將開放KTV、電子遊戲等八大行業申請紓困，並給予雇主1萬元營運補貼、員工則能拿到3萬元薪資補貼。不過，外籍員工並不包括在列，然而不少八大行業員工也會聘僱外籍移工，因此引發爭議。
四方報/綜合報導
2021-09-29 15:15:04
據悉，經濟部針對二級警戒下仍被要求停業之商業服務業者，如K書中心、舞廳、舞場、酒家、酒吧、酒店、特種咖啡茶室、視聽歌唱業（KTV）、觀光理容院、夜店、歌廳、錄影節目帶播映業（MTV）、電子遊戲場業、資訊休閒業（網咖）、麻將休閒館等，提供補貼措施，對事業補貼為員工總人數乘以1萬元，而對員工則每名補貼3萬元，補貼款為直接匯入員工帳戶，省去透過業者轉發，加速作業流程。上述納入補貼計算的員工僅限8月31日於事業名義投有勞保、就業保險或勞退的全職員工，包含永久居留者，但不含部分工時及外籍員工。
近期國內疫情逐漸趨緩，政府陸續啟動紓困作業，但仍有不少行業受到影響，其中八大行業停業長達4個月，日前還傳出有八大行業的女生因經濟狀況不佳而輕生。但同樣處於嚴峻經濟狀況的移工，卻得不到幫助，令人驚訝。
經濟部表示，本次紓困申請期間自9月29日起至10月31日止，因防疫需要，一律由事業單位以線上申請，登錄基本資料及員工領款帳戶即可；經濟部並提醒，若事業不提供員工領款資料，也無法領到相應的事業補貼金額，呼籲申請業者應如實提供員工帳戶資料。
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