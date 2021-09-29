疫苗孤兒排不到？莊人祥：BNT主打第一劑！快去加勾選
中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為1例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外，指揮中心表示，第十期符合疫苗預約資格民眾共計 106萬0242人，9月30日前符合已接種AZ第一劑且間隔滿10週以上64歲至50歲，預約接種第二劑者89萬4896人，10月6日前符合已接種高端第一劑接種間隔滿4週以上，預約接種第二劑者16萬5346人。
記者劉雅文／台北報導
2021-09-29 16:07:52
不過，仍有不少民眾因為更改意願，至今尚未輪到疫苗預約接種，對此，指揮中心發言人莊人祥建議，「尚未輪到接種疫苗的民眾，可以加勾選BNT疫苗，因為接下來BNT疫苗主打第一劑，民眾可以在不更動意願的狀況下，增加勾選BNT疫苗，加速接種疫苗機會。」
對於指揮中心每輪疫苗接種所限制的時間，以及逐步放寬施打時程等種種規定，莊人祥也做出解釋。他指出，相關開放的接種資格，都是根據登記截止的時間點，再來討論開放年齡層，並會考量現有疫苗的可用量。
根據指揮中心統計，9月17日16:00起至9月29日12:00的意願登記狀況，全國意願登記完成總人數1420萬1378人；9月14日10:00以後新增12到17歲31578人。另外，疫苗登記已完成2劑無法登記疫苗種類3605人，其中意願登記BNT疫苗總計375萬9093人（9月14日10:00以後新登記16萬4144人）。
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