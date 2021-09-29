接見帕運台灣隊　蔡英文：政府會持續推廣身障運動

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蔡英文也說，她也要對國人、選手，希望大家一起支持身障運動，打造無障礙運動環境，最後再一次謝謝帕運英雄，無論這次東京帕運有沒有達到自己的目標，你們都已經用精采表現證明，人生有無限寬闊的可能性。
賴清德說，總統很貼心，在歡迎奧運英雄凱旋歸國之後，用同樣規格歡迎帕運英雄，自己很榮幸一起在這裡歡迎大家，大家的表現也沒讓國人失望，克服各種困難，深深感動全體國人。
同時，賴清德也提到，所有帕運英雄的表現，給予台灣其他身心障礙朋友很大的動力，「你們是他們的燈塔，我衷心感謝，也欽佩你們，希望你們保重身體，為國繼續爭光」，他也說，當然也要感謝後勤團隊及家屬不斷努力，謝謝大家、繼續加油。
蘇貞昌提到，有人說，今年夏天台灣人因為東京奧運而熱血沸騰，他要特別說，台灣人也因為東京帕運而滿滿感動。在東京奧運大家看到很多選手發揮體能極限，展現亮麗成績；但帕運選手更是超越障礙，發揮運動家精神，不但為自己創造最好成績，也為國家爭取最大光榮。就像帕運跳遠選手楊川輝所說，「我看不見世界，但因為跳遠，我讓世界看到台灣」。
蘇貞昌說，就是每位帕運選手有這樣的精神，讓台灣人特別感動，所以今天總統特別在總統府用這麼大的熱忱歡迎，也表示國人的感謝。而政府也一定會持續用最大力量來支持各位，讓這樣的精神做台灣人的典範，請各位繼續加油，創造更好的成績、突破障礙，讓自己沒有極限。
帕運健力選手林亞璇代表致詞時則說，自己相當榮幸代表大家致詞，謝謝小英總統辦的迎接會，讓大家再次相遇並表達誠摯感謝，謝謝所有幕後團隊的支持與細心安排，選手才能順利出國完賽、平安健康回國。
林亞璇說，這次參賽面對敵手，台灣隊的大家都不孤單，因為台灣媒體有許多報導，還有協會、贊助廠商、家人與親朋好友陪伴，也感受到國人的加油打氣，即使跨海，仍感受得到最大溫暖，這實在無比幸福。
林亞璇也說，還要感謝教練，因為身為身障選手的教練，除了要有技能、強壯的身體、熱情的心，還要扮演身障選手的手、腳或眼睛。謝謝教練的訓練，選手們才能克服困難，大家都是家人。
林亞璇說，謝謝總統號召國人替選手打氣，大家都感受到自己沒有不同，一樣是台灣的驕傲、國人的榮耀。也許大家身體跟奧運選手有不同，但心中想要奪牌、為國爭光的意念，是沒有不同，且從來沒有改變的，選手們會繼續努力。
致詞結束後，蘇貞昌送給選手們「衝衝衝碗」以及燜燒罐，希望大家吃飽再衝；蔡英文則送予選手客制化專屬背包，希望選手帶著祝福繼續奮戰，把獎牌通通背回來。而代表團選手則準備了東京帕運吉祥物娃娃與簽名會旗送給蔡英文。