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假訊息包裝政治攻擊滿天飛　蔡英文：回應要更快、更簡明

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文提醒民進黨公職，針對假訊息澄清速度要更快、回應要更簡明扼要。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文提醒民進黨公職，針對假訊息澄清速度要更快、回應要更簡明扼要。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-09-29 16:25:14

民進黨今（29）日召開中常會，兼任黨主席的總統蔡英文在會中表示，這幾天疫情穩定，疫苗正逐步施打，覆蓋率已經超過5成。隨著疫情受到控制，指揮中心也放寬了部分的防疫管制措施，但還是要提醒大家，疫情隨時可能有變化，還是要戴好口罩、勤洗手。

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蔡英文說，相信大家都很清楚，疫情有控制好，振興才振興得起來。這幾天，振興五倍券開放登記，無論是數位綁定或紙本預約，反應都很踴躍。振興券等同現金，中央各部會、地方政府都有加碼。這幾天，她有機會接見團體、企業，也都拜託他們要多多幫忙，政府跟民間攜手，一定會把內需振興起來。

蔡英文接著也提到，最近她也發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對執政成果提出扭曲事實的指控。她知道黨部同仁都有立即澄清回應，大家辛苦了，但還是要提醒大家，未來這樣的狀況，也可能會越來越多，大家的澄清速度要更快、回應要更簡明扼要，才能夠讓民眾很快理解事實的真相。

蔡英文說，前幾天國民黨也選出了新主席，民進黨第一時間就給予祝福，也期待在民主機制下，未來政黨競爭可以更理性、就事論事。

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