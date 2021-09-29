任賢齊《跑馬》甩一旁！積極開工近況曝光

鈕承澤（豆導）在拍攝電影《跑馬》時，被爆出性侵女助理醜聞，今（29）日最高法院判決出爐，鈕承澤得入獄服刑4年。而電影《跑馬》早先因為性侵一事停拍，如今鈕承澤確定判刑，電影遙遙無期，幾乎可以確定是「白跑一場」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-09-29 16:38:45
電影《跑馬》男主角為任賢齊，他為戲增胖至百公斤，電影拍攝喊卡後他瘦回80公斤，去年任賢齊受訪時，問到他將買下版權繼續拍攝，當時他僅回應：「原創是豆導（鈕承澤）的，要尊重他的想法，我跟他說，沒有想好之前不逼迫做決定。」時隔1年多依舊沒下文，幾乎可以推測整部電影白忙一場。
雖然電影《跑馬》打了水漂，但任賢齊沒有因此停下腳步，他繼續演藝事業積極開工，日前他在IG更新近況，透露他演出的警匪電影《烈探》已經在北京殺青，特別分享殺青心情：「謝謝你們這些日子和我並肩奮鬥！陳瑤妹妹這部戲辛苦妳了！祝福每個人都有更美好的未來！也謝謝美麗浪漫的西雙版納！期待再來看妳。」
※【NOWnews 今日新聞
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