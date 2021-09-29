低碳永續城市傑出貢獻獎 18團體個人獲「女媧補天」獎座

臺中市低碳永續城市傑出貢獻獎頒獎，今日由副市長令狐榮達主持，總共頒出18座極富藝術價值的「女媧補天」獎座，分別給福夀實業等16個績優單位，及優異個人組2名，鼓勵繼續落實節能減碳生活。





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令狐榮達表示，今年參與低碳永續城市傑出貢獻獎徵選活動單位眾多，包含企業、學校、醫療機構、機關團體、里辦公處及個人代表等，最後遴選出16個團體及2名個人組，今日公開頒獎表揚。





獲獎團體有16個，分別是福壽實業、勤美集團、大雅區惠明盲校、東區臺中國小、明道中學、東海大學、逢甲大學、朝陽科大、弘光科大、中國醫藥大學附設醫院、光田綜合醫院、市府建設局、市府水利局、潭子區甘蔗里虫耳辦公處、北屯區松茂里辦公處、共好生活勞動合作社。





另優異個人組，獲獎者為北區育德里黃志銘里長及共好生活勞動合作社馮雅蕾理事長。





永續發展及低碳城市推動辦公室表示，獲獎者在推動潔淨能源、建構氣候變遷調適能力、提升空氣品質、環境減碳、永續推廣及發展等特色，各有不凡貢獻，包含河川流域整治、建置治洪、防災及調適氣候變遷功能之公共空間，以及建案工程導入自動化監測設備控制抽取地下水，並將抽取水源供鄰里使用，均有助於紓解臺中市水情困難。





至於在潔淨能源方面，除了建構發電、儲電設備及智慧節電中心，亦成立示範教學場域。環境永續推廣更致力於食農教育、生態綠植、SDGs永續發展目標、碳足跡等多元項目。





還有，「低碳永續成果展」即日起至10月1日在線上舉辦，網址：https://lowcarbon.greenideas.com.tw/，每個主題進行線上閱讀低碳成果及影片，並完成QA問答，即可獲得抽獎機會，參與不同主題可累計抽獎機會，最多15次抽獎機會。















