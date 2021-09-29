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高虹安為「塔綠班之歌」道歉　柯文哲：執政黨的認知作戰

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，對於黨內立委高虹安因為「塔綠班之歌」道歉一事，認為包含論文爭議在內，是執政黨的認知作戰。（圖／台北市政府提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，對於黨內立委高虹安因為「塔綠班之歌」道歉一事，認為包含論文爭議在內，是執政黨的認知作戰。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-29 16:38:39｜2021-09-29 16:48:02

民眾黨不分區立委高虹安27日下午在臉書上PO文，為日前高唱「塔綠班之歌」一事道歉。對此身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲則回應，表示有跟她說「不曉得要恭喜妳還是安慰妳，妳現在已經是人家用國家級的打擊在對付妳。」直言是執政黨的認知作戰。

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民眾黨立委高虹安日前在與網紅朱學恒的網路節目中，一同合唱「塔綠班之歌」，歌詞中還出現「綠畜」一詞諷刺民進黨，引起廣大討論。在經過一段時間沈澱後，高虹安27日為歌詞中提到「綠畜」道歉，她表示，身為民意代表、公眾人物，必須負責任地對於此次事件表達出我對自身的檢討和自省。

對此深為民眾黨主席的柯文哲，表示有跟高虹安說「不曉得要恭喜妳還是安慰妳，妳現在已經是人家用國家級的打擊在對付妳。」並提起高虹安日前被質疑論文爭議一事，「一個匿名的不知道是誰，在網路上發一篇文，主流媒體立刻馬上跟進，PTT又上，call in節目再打。」柯文哲直言，這樣的套路對他來說相當熟悉。

「我常常說這種認知作戰，當然初期會很有效，打擊政敵會很有效，但是久了以後還是會引起人民的反感。」柯文哲說，不太喜歡執政當局對於高虹安的打擊，「有需要搞成這樣嗎？我不太贊成那些做法。」

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