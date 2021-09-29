民政局提醒：電話詐騙老梗再現　假冒戶政人員騙個資

新北市戶所近日接獲多起民眾求證的電話，指出有「戶政人員」通知有人持其資料申辦戶籍謄本，為確認是否有授權委託，需核對相關個資；民政局提醒，詐騙集團常假冒公務機關人員行騙，加上振興券話題正夯，已出現被冒用綁定案例，請民眾提高警覺。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-29 16:46:55
民政局專門委員陳耀川表示，謊稱「戶政人員」騙取民眾個資的手法已經不是首次出現，新北板橋、三重、新莊、永和等戶所，近日陸續接到民眾來電或臨櫃詢問，是否有某承辦人要求提供個人的資料，發現並無該名承辦人，還好機警求證，才未受騙；戶政機關不會打電話向民眾詢問個人資料，請勿以電話透露個資給不明人士，也提醒身邊親友慎防受騙。
陳耀川說，許多詐騙集團利用民眾對公務機關的信任心理，結合已取得的個人資料行騙，讓接到電話的民眾，更誤信其真實性而落入圈套，還有民眾接獲來電顯示為7開頭的號碼（77064035、77314096），發覺有異向戶所查證，才發現所述內容不實；此類行騙手法，在鄰近縣市戶所都有類似的案例，請民眾提高警覺。
民政局提醒，民眾若接到不明可疑電話，請務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，不要說出個人資料，立即掛斷後向相關機關求證，或撥打165反詐騙專線；千萬不要回撥對方留下的電話號碼，避免掉入詐騙集團的陷阱。