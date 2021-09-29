不只鈕承澤！秦偉淪性侵犯入獄　演藝圈惡狼他最慘

導演鈕承澤被控性侵電影《跑馬》女助理，今（29）日最高法院判處鈕承澤入獄服刑4年，法官重話批評「毫無悔意」。演藝圈不少名人因「色」字身敗名裂，「Under Lover」成員胡睿兒夜店撿屍致家庭破碎，導演張作驥因性侵女編劇鋃鐺入獄，最嚴重的是秦偉，性侵3女被重判7年8個月有期徒刑。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-09-29 16:48:08｜2021-09-29 17:05:34
秦偉2016年被造型師濱小步控訴性侵，利用女方到家做妝髮時，將濱小步強推在床硬上得逞，多名女性接著挺身而出，異口同聲說也遭秦偉性侵，8位受害人裡包含2名少女，秦偉遭求刑41年，最後秦偉被認定性侵濱小步與女編劇、女粉絲共3人，被判7年8個月有期徒刑，他至今仍在服刑中。
胡睿兒2018年在前妻林采緹懷孕期間，到夜店尋歡，趁夜店辣妹喝醉時，強行帶她到樓梯間性侵得逞，與林采緹的婚姻也離婚告終。張作驥2013年在工作室與酒醉女編劇發生關係，因乘機性交罪入獄2年4個月，並把坐牢生活拍成短片《鹹水雞的滋味》，入圍台北電影獎，張作驥持續用電影關注台灣小人物的故事，行事作風低調，並以前作《那個我最親愛的陌生人》獲義大利亞洲電影節最佳影片肯定。
※【NOWnews 今日新聞
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