賴清德盼南台灣汽車零組件產業加值　在國際中脫穎而出

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賴清德提到，近40年前工研院在北台灣促成了半導體產業，包括台積電、聯電等公司的成立，經過多年來的發展，已經成為台灣的護國神山；去年台灣半導體產業產值超過3.2兆元，今年預估將達3.8兆元，但這多半是指第一代矽半導體與第二代的砷化鎵。而「南方雨林計畫」則是利用第三代的化合物半導體，如氮化鎵、碳化矽等，來帶動整個台南產業的發展，非常值得期待。
賴清德指出，「南方雨林計畫」成功的兩個要素，第一，除了經濟部及國發會的協助以外，要持續投入工研院、學界及未來中研院南部院區的研發技術。第二，是南台灣的產業優勢；台灣汽車零組件每年產值約2,000億元，其中南台灣就占了3分之1，車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭，且已經熟悉、掌握了整個市場的運作，如果能夠利用化合物半導體來加值，相信會讓南台灣汽車零組件產業如虎添翼。
賴清德說，「南方雨林計畫」除了可以帶動台南及台灣的產業發展，也因應了國際發展的需要。他提到，2050碳中和是世界的趨勢，電動汽機車及許多綠能的發展，以及在工業4.0的產業革命下，除了人工智慧、物聯網及5G傳輸，也會帶來自駕車的發展，這些都需要第三代的化合物半導體。
賴清德說，此外，因為地緣政治的變化、美中貿易的競爭，民主陣營國家希望有一條能夠信賴的產業供應鏈。在這種狀況之下，台灣擁有深厚的科技產業基礎，加上是民主法治的國家、有開放的社會，可以在國際競爭中脫穎而出。因此，不論面對地緣政治變化、2050碳中和或工業4.0，只要台灣做好準備、大家團結因應新時代的來臨，相信機會非常大，特別是在化合物半導體產業的推動。
賴清德也提到，總統蔡英文曾於2019年底宣布推動「大南方、大發展」的南台灣發展計畫，其中一個策略是要「用聚落帶動發展」，包括沙崙智慧綠能科學城、高雄橋頭科學園區、嘉義科學園區，以及南科三期等，這些都是聚落帶動發展的項目。面對國際趨勢，台灣幾十年來的努力已經有非常好的基礎，只要大家有信心、團結合作，台灣一定可以更好。
隨後，賴清德見證工研院與台南市政府簽署合作意向書，並與現場貴賓一同進行南方雨林產業啟動焦點儀式。接著，在工研院南分院執行長吳誠文的導覽下，賴清德也參觀展示區。包括台南市長黃偉哲、經濟部次長曾文生、工業技術研究院院長劉文雄等亦出席此活動行程。