北市中正區案16315確診男性 黃珊珊：應是殘陽舊案
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，台北市方面也連續數週未出現不明感染源的確診案例。不過在昨（28）日則出現全台唯一確診案例。對此台北市副市長黃珊珊也在今日的防疫記者會上說明，表示該名確診者經過二度檢驗後，Ct值高達39，經過抗體檢驗後，認為是「殘陽」的舊案機率比較大。
記者丁上程／台北報導
2021-09-29 17:03:13
黃珊珊表示，該名確診案16315為一名居住在中正區的50多歲男性，近日因為要出國工作所以進行PCR檢測且呈陽性反應。經查該名男子在五月中時有出入萬華區的紀錄，且當時檢驗呈陰性反應。而在後續檢測該名男子的抗體反應時，IgM是陰性（非近日感染）、IgG則是陽性（曾經感染），但因為該名男子的Ct值在二度檢驗後高達39，因此斷定該名男子為曾經確診的「殘陽」。
黃珊珊強調，為求保險起見，目前已經將該名男子的3名親友、7位職場接觸者及4位有接觸的朋友都進行匡列居家隔離，並且進行PCR檢驗，目前14人中11人的PCR檢測為陽性。
※【NOWnews 今日新聞
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