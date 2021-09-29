中市瑞井登山步道 山友溯古尋幽好去處

台中市瑞井登山步道擁有豐富的自然景觀及生態資源，湧泉、古井、紅磚厝、動植物生態各具特色，台中人登山健行的好去處，為提供安全舒適登山環境，台中市觀光旅遊局進行步道改善工程已完工，以「生態、休閒、遊憩」理念與周邊環境融合，呈現自然風貌，民眾前往探訪，感受獨特生態人文之旅。





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觀旅局指出，瑞井昔稱「井仔頭」，為大肚山上自然清澈的湧泉，而瑞井社區的古井、紅磚厝、動植物生態深具保存與發展價值，其中瑞井登山步道更是往來山友溯古尋幽的戶外生態教室，此次改善工程總長約858公尺，針對既有設施損壞部分加強整建，包括陡坡段新設置階梯步道430公尺、既有枕木階梯改善135公尺、緩坡段步道改善293公尺，期望藉由此次整體改善瑞井登山步道，提供更安全友善、美觀實用登山環境。











觀旅局表示，大肚山為台中西側主要山脈，包括大肚、龍井、烏日、沙鹿等區，目前位於大肚山區主要登山步道包括瑞井步道、瑞井串接步道、知高圳休憩步道、萬里長城登山步道、環保公園登山步道、旗開得勝步道、竹坑南寮登山步道、龍目井步道、沙鹿登山健行自行車步道等。











觀旅局說，其中瑞井登山步道兩旁為保安林地，是每年紫斑蝶遷徙過境的地方，環境幽靜，因原先步道陡坡坡度大、枕木階梯腐蝕損壞、路面卵石佈滿青苔及雜草叢生等情形，造成山友寸步難行、滑倒事故，期望透過此次步道工程改善，提供大家更完整優質的登山賞景路線，讓改造後的步道更容易親近，也讓更多人了解瑞井故事。



