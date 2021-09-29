楊冪「漫畫腿」不是修圖　網友嚇到：比我手臂還細

「陸劇女王」楊冪擁有一張宜古宜今的臉蛋，以及一雙招牌鉛筆腿，是不少女性夢寐以求的身材，近日服飾品牌為女神慶祝35歲生日，派對上的未修圖側拍照外流，網友一看驚喊：「腿比我胳膊還細！」
娛樂中心／綜合報導
2021-09-29 17:10:49｜2021-09-29 17:31:17
楊冪近期成為義大利某時裝品牌的全球代言人，品牌特別為12日生日的她慶生，這場私人晚宴中，楊冪穿著大SIZE黑色連身裙，露出一雙潔白纖腿，手捧鮮花與蛋糕塔合影，釋出的官方沙龍照，楊冪的腿細到腿縫大開，沒想到，未修圖影片中的她，雙腿同樣纖細，證明「腿精」、「漫畫腿」封號非浪得虛名。
而楊冪也在微博分享派對的照片，寫下：「謝謝大家，快樂的一天！」網友再次被她不科學的體態震懾，「這身材完美了」、「腿真是優秀」、「是我羡慕的腿」、「這腿比我胳膊還細」、「真的超級自律的，不然身材怎麼保持」，不過也有人認為她過瘦，要吃胖一點比較好看。
事實上，楊冪身高166公分，先前在直播公布體重最輕時只有44公斤，最胖是拍戲時，天天喝豬蹄湯，一度胖到49公斤，不過49的數字對一般人來講還是很瘦，當時引起現場人員驚呼，楊冪急忙解釋：「不是這個意思！是因為那時拍出來我的臉就是圓圓的。」（編輯：楊穎軒）