▲ 「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選」倒數催票 好禮大方送 投越多機會越高

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根據主辦單位台灣戴姆勒亞洲商車觀察，今年的活動能獲得如此廣大的回響，一大因素是疫情期間電商物流需求大幅提升，依靠全台辛苦奔波的卡車運匠們不分日夜的工作，持續支撐產業運轉，讓民眾在疫情衝擊下仍維持日常生活。這份努力不僅被全民看見，更深受肯定！投票活動距離 10 月 10 日結束不到兩周，FUSO 向全民喊話，現在就上官網投下心目中力挺的卡車運匠候選人，讓他/她有機會登上 FUSO HERO 最高殿堂的舞台，接受榮耀洗禮。民眾只要上網投票還有機會抽好禮，投越多中獎機率越高，豐富獎項包括饗賓餐旅餐券（饗食天堂、開飯川食堂）、鮮榮達水產的海鮮公主小舖生鮮水產禮盒、山立茶葉的杉林溪龍鳳峽高山烏龍茶葉禮盒、聖保羅 Q 餅禮盒及 FUSO 精緻禮品等多項好禮獎不完。





為發掘全台各地奉獻打拼的無名英雄，自 2018 年台灣商用車龍頭 FUSO 已連續四年舉辦「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」，今年活動召募「卓越共轉」、「親友共轉」及「傳藝共轉」共三組，截止目前為止已募集到 301 位參賽英雄，每位參賽者都有專屬的介紹頁面，除了故事分享外，專屬頁面設有按讚、分享及投票等互動功能，粉絲還可以用罐頭跑馬燈留下加油標語，讓每位英雄擁有專屬的圈粉頁面來展現其超高人氣。值得一提是，今年的組別中以「傳藝共轉組」最為特別，該組為從事台灣傳統及經典技藝，並將其發揚光大的 FUSO 車主們。





在「傳藝共轉組」的眾多參賽者中，有布袋戲劇的團長，保存百年布袋戲文物、手抄劇本、曲譜、木偶等珍貴文物，並不吝嗇將技術跨種族文化訓練第一支原住民排灣語掌中劇團；另一位是歌仔戲劇團團長，貫徹著「還能演，就努力演；還能打，就努力打；還能唱，就努力唱。」的精神。從 1986 年開始，以中部為出發點，一路向南發展，成為了南部知名的劇團，曾榮獲中興文藝戲劇獎、全球中華文化藝術薪傳獎-地方戲劇奬等獎項；還有一位總鋪師，從小就開始拜師學藝，每一次的辦桌，靠著的都是一份堅持，不拘束於傳統的格式，能夠在古早味和現代人的口味中，找到獨特的平衡而博得名聲。主辦單位 DTAT 設立該組別的初衷，是希望透過品牌力量支持台灣古早民俗技藝得以延續及傳承，更期待將擁有相同理念的技藝職人匯聚一堂，讓社會看見一道道在看似漸褪的傳統餘暉中，卻不斷尋求創新及突破的光芒。





第四屆「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」將於 10 月 10 日截止，所有候選人皆快馬衝刺向征途最終站，最後勝出的 FUSO HERO 們除了贏得豐富的奬品及精緻獎座外，將有機會於年底頒獎晚宴上開走價值百萬元的六期 3.5 噸堅達。主辨單位台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）為了感謝每天熱心參與網路投票的網友，亦用心準備多項大獎供參加投票的朋友們抽獎，即刻上網投票就有機會把大獎帶回家，一起見證 FUSO HERO 的動人事蹟並抽到大獎。



