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中國認了！大限電與煤價有關　煤比電貴｢越發電越虧本｣

▲近來中國各地都出現限電危機。圖為山西省一處發電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來中國各地都出現限電危機。圖為山西省一處發電廠。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-29 17:26:13

中國近來大舉限電，諸多工廠被迫減低產能，引發全球關注。其中最為人注目的是，往年電力過剩的東北也碰上了限電危機，當地居民表示沒有接到通知就停電，道路交通號誌停工，還有人被困在電梯裡頭，且停電時間長、頻率高，嚴重影響民生生活。有專家指出，東北限電的背後原因是用電量大增，且煤炭價格高生產少，以及東北電力企業嚴重虧損。有官員坦言，中國煤比電還貴，越發電越虧本。而外媒也針對中國限電問題，點出三大原因。

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東北三省多個城市自本月23日起無預警對居民停電及限電，停電時間短至五小時，長的有十多個小時，瀋陽、大連、黑龍江伊春等地斷電的時間也越來越長。沒電可用嚴重影響了民生生活，不僅無法使用手機、電腦等電子產品，還因為停電沒水可用，孕婦被困在電梯、學童因斷網無法上課、紅綠燈失靈等等事件層出不窮。有民眾表示，如果持續缺電下去，可能很快就會出現社會治安問題，「有的人買不到東西，如果都需要現金，提款機取不出錢。電子支付也停了，吃穿住行全都離不開電。」

根據《中國新聞週刊》報導，國家電網工作人員透露，現在中國多個地區都出現能源供需不平衡的狀況。中國「能源政策研究院」院長林伯強表示：「上半年，全社會用電需求同比增長超15%，要知道2013、2014年的電力需求增長才1%，今年肯定是一個特殊的年份」。

中國能源網首席訊息官韓小平認為，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行，近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧一毛錢，導致「越發電越虧本」。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲民眾沒電用，只能摸黑生活。（圖／美聯社／達志影像）
《BBC中文網》報導指出，入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。

缺電的三大原因，首先中國是在疫情影響之下，全球少數幾個依然開工生產的經濟體，吸引大量國際訂單，再加上東南亞持續受到變種病毒影響，國際訂單只好轉投中國。而且現在正值中國「金九銀十」的訂單高峰期，企業只能不斷地延長工時，大幅增加用電量。除了工業用電需求增長，今年的高溫天氣也增加民眾降溫的用電需求。

面對旺盛的用電需求，電力供給卻跟不上。報導指出，今年中國水力發電供應不利、火力發電也提不上來，而火電增長幾乎停滯的原因是煤炭價格高速上漲。背後主要原因是，中國電價依然實施管制，電價不能隨需求上漲，煤炭的高成本讓火力發電企業缺乏動力擴大發電量。

雖然需求增加，以及煤炭上漲都是中長期因素，看到去年底的「電荒」其實也是類似原因，但今年還有「能耗雙控」政策影響。能耗雙控是指實施能源消耗總量和強度雙控，這是北京當局力推的政策，被點名的地方政府推出嚴格的限電措施。

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