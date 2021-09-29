中國認了！大限電與煤價有關　煤比電貴｢越發電越虧本｣

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根據《中國新聞週刊》報導，國家電網工作人員透露，現在中國多個地區都出現能源供需不平衡的狀況。中國「能源政策研究院」院長林伯強表示：「上半年，全社會用電需求同比增長超15%，要知道2013、2014年的電力需求增長才1%，今年肯定是一個特殊的年份」。
中國能源網首席訊息官韓小平認為，多地推出限電措施也有共因，即煤價長期高位運行，近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧一毛錢，導致「越發電越虧本」。
《BBC中文網》報導指出，入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。
缺電的三大原因，首先中國是在疫情影響之下，全球少數幾個依然開工生產的經濟體，吸引大量國際訂單，再加上東南亞持續受到變種病毒影響，國際訂單只好轉投中國。而且現在正值中國「金九銀十」的訂單高峰期，企業只能不斷地延長工時，大幅增加用電量。除了工業用電需求增長，今年的高溫天氣也增加民眾降溫的用電需求。
面對旺盛的用電需求，電力供給卻跟不上。報導指出，今年中國水力發電供應不利、火力發電也提不上來，而火電增長幾乎停滯的原因是煤炭價格高速上漲。背後主要原因是，中國電價依然實施管制，電價不能隨需求上漲，煤炭的高成本讓火力發電企業缺乏動力擴大發電量。
雖然需求增加，以及煤炭上漲都是中長期因素，看到去年底的「電荒」其實也是類似原因，但今年還有「能耗雙控」政策影響。能耗雙控是指實施能源消耗總量和強度雙控，這是北京當局力推的政策，被點名的地方政府推出嚴格的限電措施。