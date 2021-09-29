修平科大迎新生 辦理高教深耕暨USR計畫展現辦學績效

修平科技大學迎接新生入學很貼心，除提供每人一份防疫萬用包，協助學生做好防疫，安心學習外，今天起舉辦「在地深耕‧技術扎根‧攜手創生」高等教育深耕暨USR計畫成果展，引領新生深入認識修平優異辦學成果，及可提供的教學資源，搭配象徵夢想高升的五彩熱氣球，讓新生感受到校方的熱情及未來可期的前程。





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▲修平科大迎新生，在校園高掛象徵夢想高飛的五彩熱氣球，讓新生深切感受到有夢最美，築夢踏實。（圖／修平提供）

過去10年來，修平科技大學運用院系優勢，持續推動產業及社區實踐服務及學習。107年起連續4年榮獲教育部高教深耕計畫，在109年百分百通過6件USR計畫，以連結產業與社區的實務教學、培育學生職場就業能力。





修平透過USR計畫與創新教學，實踐合作「深耕在地」，由教師帶領學生團隊進入台中大甲、大安、外埔；彰化埔鹽、田中、社頭、二水、伸港；雲林口湖等地進行社區場域實作，逐漸成為大學社會責任的要角。





為厚實學生專業基礎以落實「技術扎根」，全校各系依據產業脈動及系特色，配合定位重點人才培育，規劃20個職能模組課程。職能模組課程以各系專業課程為基底，搭配多樣創新教學模式，並與產業緊密鏈結，廣為開設職能培育專業證照班，為學生扎下穩固根基。





修平學生亦延續所學持續耕耘地方，機械系吳同學參與學校USR計畫學習智慧文蛤養殖技術，目前已導入雲林縣自家的養殖池中，畢業後將返鄉繼承家業，運用此技術提高文蛤的養殖效率。行流系潘同學運用在地食材製作各類麵包及點心，在教師團隊輔導下開發原味手創品牌，希望利用大學四年讓品牌及麵包產品日臻成熟。學校師生共同關注在地議題，和地方一同努力「攜手創生」。





修平USR計畫成果豐碩，深獲各方肯定，已連續榮獲「TCSA台灣企業永續獎」、「臺灣城鎮品牌獎-形象設計經營獎」、「2021遠見雜誌USR大學社會責任在地共融組首獎」等獎項。本次透過辦理高教深耕暨USR計畫成果展，展示出修平對社會的多元影響與貢獻，與透過在地共好、創新教學培育的學生成果 ，將學校「在地深耕」與學生「技術扎根」進行良好配合，共同攜手協助在地，創造多采生機，使修平成為名符其實的社區夥伴！



