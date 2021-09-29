蕭薔轉身裸背「牛奶肌看光」　凍齡日常吃花寫書法

53歲「台灣第一美女」蕭薔今（29）日出席台灣保養品牌上市記者會，蕭薔一身白色削肩禮服出場，轉身秀出光滑「牛奶肌」美背，蕭薔分享保養密碼「164」，秉持一天運動1次、睡滿6小時、保養4次的步驟，維持23吋小蠻腰和骨感身材，飲食方面蕭薔超養生，「肺經主皮毛，肺氣盛，頭髮、皮膚都會有光澤，秋天適合白色食物入肺，例如山藥、百合、豆漿、豆腐，好吃又清淡。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-29 18:44:57
蕭薔平常在家生活宛如仙女，太陽一亮就起床寫書法抄經，迴向給天上的媽媽，一天攝取3餐，早午餐、晚餐、宵夜，吃都吃不胖，雖然少個伴，但蕭薔笑說：「我非常可以獨處，女人要有3個獨立，人格獨立、經濟獨立、感情獨立。」至於生子課題，比起凍卵，做人工試管嬰兒，蕭薔傾向用自然方法懷孕，「上天有最好安排，寶貝願意來我當然歡迎，他不願意來，我不會強迫，不會刻意做，希望是自然有，之前想凍卵，但是長長的針扎不下去，不要太勉強自己。」
蕭薔因疫情打亂工作計畫，取消6月的佛光山演講、8月的節目舞蹈表演，大陸工作邀約也告吹，她表示：「這段時間先保護好自己，也不要造成別人負擔或麻煩。」她2周前才打AZ疫苗，但是這段時間蕭薔做公益腳步未停，她的珍世美慈善善基金會7月捐出50萬人民幣（台幣約200萬元），贈給河南水患的災民，援助活動整整進行1個月才完成。
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