科技帶動產業振興　雙引擎架構打造南方新矽谷

疫情加速全球競爭，產業界也面臨強化智慧價值、科技服務轉型升級等各層面轉型的壓力，今(29)日於晶英酒店辦理「110年前瞻產業發展論壇」，會中邀請行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、經濟部能源局局長游振偉、學界代表及在地產業代表參與，由三大主題探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級、建構優質環境，打造南方新矽谷。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-29 18:55:48
「110年前瞻產業發展論壇」由台南市政府主辦，從「2050零碳排大趨勢下能源轉型綠能領航」、「後疫情時代－產業振興帶起數位轉型契機」及「科技創新實驗場域 體現實踐智慧城市」三大主題探討。台南市長黃偉哲致詞時表示，在市府大力推動及爭取下，陸續促使臺積電、聯電、群創、ASML、臺灣航電(GARMIN)、聲寶集團、誠品、MOMO、三井Outlet等知名企業投資臺南，加上沙崙智慧綠能科學城建設陸續完成、南科三期於臺南擴建等重大建設均落腳臺南，臺南市已具備完整的上中下游產業鏈，成為高科技及綠能科技產業重鎮之一。
行政院副院長沈榮津表示，台南市幾項重大建設陸續完工，盼結合在地優勢產業，成為南台灣聚落新亮點。經濟部長王美花指出，國際供應鏈重組，對台灣是新契機。經濟部能源局局長游振偉提及，美國總統拜登上任後重視氣候變遷，重新加入巴黎氣候協定；日前舉辦的G20和G7氣候會議，全球都在討論「淨零排放」；目前台灣環保署也在檢討溫室氣體減量管理法，如果產業能掌握減碳經濟，才有新的產業立足點，在國際市場中站穩地位。