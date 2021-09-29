國際大廠在台上市5G旗艦機　主打輕薄、不需萬元即可入手

國內 5G 發展 1 年多逐漸成熟，業界關注將有一波「換機潮」。為搶攻市場，國際大廠今（ 29 ）日宣布，在台上市兩款 5G 旗艦機系列，除擁有 1 億 800 萬畫素主相機鏡頭，還有 6.7 吋超大螢幕，同時主打超輕薄，建議售價最低不到萬元即可入手。

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Motorola 今宣布，旗艦 edge 系列全新 edge 20 pro 、 edge 20 fusion 在台上市，兩款均主打超輕薄，擁有 1 億 800 萬畫素主相機鏡頭，與 6.7 吋 OLED 大螢幕。

▲Motorola edge 20 pro搭載800萬畫素的5倍長焦鏡頭，同時支援10倍混合變焦，可清楚拍攝遠距細節。（圖／Motorola提供）

該品牌中亞太區智慧型裝備總經理田曉坤表示， edge 系列以旗艦級規格提供消費者優於市場的價格，這與公司創始人「將最好的科技帶給所有人」的理念相符合；相信在無與倫比的智慧型手機體驗下，用戶將能重新感受「旗艦級手機」的定義。

edge 20 pro 搭載高通 Snapdragon 870 晶片，支援 144Hz 螢幕更新率，與 4500mAh 電池，為用戶帶來高速順暢的使用體驗，同時適用「 Ready For 無線放大」跨裝置多功能連動體驗，突破手機使用界限。

同時， edge 20 fusion 則搭載聯發科天璣 D800U 晶片，可以隨時捕捉生活中各種細節並分享在社群上， 5000mAh 大容量電池讓用戶週末外出就算不充電也可維持手機電量。

旗艦版 Motorola edge 20 pro 預計 10 月上旬將於指定通路開賣， 12GB+256GB 版本，建議售價為 1 萬 7990 元；輕奢版 Motorola edge 20 fusion 則販售 8GB+128GB 版本，建議售價為 9990 元。