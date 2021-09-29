國際大廠在台上市5G旗艦機 主打輕薄、不需萬元即可入手
國內5G發展1年多逐漸成熟，業界關注將有一波「換機潮」。為搶攻市場，國際大廠今（29）日宣布，在台上市兩款5G旗艦機系列，除擁有1億800萬畫素主相機鏡頭，還有6.7吋超大螢幕，同時主打超輕薄，建議售價最低不到萬元即可入手。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-29 19:37:06
Motorola今宣布，旗艦edge系列全新edge 20 pro、edge 20 fusion在台上市，兩款均主打超輕薄，擁有1億800萬畫素主相機鏡頭，與6.7吋OLED大螢幕。
該品牌中亞太區智慧型裝備總經理田曉坤表示，edge系列以旗艦級規格提供消費者優於市場的價格，這與公司創始人「將最好的科技帶給所有人」的理念相符合；相信在無與倫比的智慧型手機體驗下，用戶將能重新感受「旗艦級手機」的定義。
edge 20 pro搭載高通Snapdragon 870晶片，支援144Hz螢幕更新率，與4500mAh電池，為用戶帶來高速順暢的使用體驗，同時適用「Ready For無線放大」跨裝置多功能連動體驗，突破手機使用界限。
同時，edge 20 fusion則搭載聯發科天璣D800U晶片，可以隨時捕捉生活中各種細節並分享在社群上， 5000mAh大容量電池讓用戶週末外出就算不充電也可維持手機電量。
旗艦版Motorola edge 20 pro預計10月上旬將於指定通路開賣，12GB+256GB版本，建議售價為1萬7990元；輕奢版Motorola edge 20 fusion 則販售8GB+128GB版本，建議售價為9990元。