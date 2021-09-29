品牌首款純電車抵台，Lexus UX 300e 169.9萬元競爭力強大!

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都會用車最佳首選
UX 300e為Lexus首款電動車，沿襲了UX車型上的設計元素 ; 如家族經典紡錘型水箱護罩、L-Shaped箭矢型日行燈、空氣力學車身與辨識度極高的LED尾燈等。而其大小適中的車身尺碼設定，使它非常適合在都會區自在穿梭。另外，搭配電動車獨有的外觀 ; 如車側ELECTRIC銘板與車尾充電孔設計，配上專屬鋁圈，使其成為一台外觀時尚又吸睛的都會潮旅，實為都會用車最佳首選。
悉心款待的內裝鋪陳
有著電動車專屬面容外，此次UX 300e承襲Lexus長久以來的職人工藝及高質感的內裝鋪陳，更升級搭載了LC樣式的線傳式排檔桿，有效提升車室質感與簡潔度。而考慮到日常使用之便利需求，手機無線充電、Smart Access智慧型車門啟閉控制系統、腳踢感應式電動尾門更是列為標配項目。而雙前座冷熱通風座椅與後座椅加熱功能，則能讓車主在一年四季都能隨著氣溫的變化，調整到最舒適的狀態。同時全新升級之nanoe™ X空氣清淨系統，使車室內能釋放出氫氧離子，有效分解PM2.5有害物質、抑制病菌，更可以保濕及去除異味，讓乘坐空間清爽宜人、安心自在享受旅程。
更具樂趣的駕馭體驗
總工程師 渡邊 剛 (Takashi Watanabe) 先生提到 :「在UX 300e上，我們創造了Lexus獨有的電動化駕駛體驗」。UX 300e除搭載以降低車身重心及提升車身剛性而開發的GA-C (Global Architecture – Compact) 底盤外，並透過將EV動力電池設計於車底，使其車身重心降至530mm (UX 250h為594mm)，有效增強車身穩定度與操控性。此外，馬達輸出最大馬力可達204匹，最大扭力30.6公斤米，創造出0~100km加速 7.5秒的優異動態表現。此外，UX 300e也搭載了ASC動力聲浪控制系統 (Active Sound Control)，透過偵測駕駛者的行駛狀態模擬對應音頻與聲浪，不僅增添電動車的操駕樂趣，更能降低駕駛因行駛時，電動馬達過於安靜而忽略車速過快的危險性，在增添駕馭樂趣的同時也能提升其行車安全性。
而為了應對不同路段的行駛，UX 300e也搭載可調式動能回充調節撥片。車主可依行駛道路的不同，調整其動能回充強度。當回充強度越強，煞車力道越大，回補的電量也越多。在回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用，實現One Pedal Driving的駕馭樂趣。
游刃有餘的都會通勤需求
UX 300e採用最新的鋰離子電池技術，使用更緊湊、更輕巧的電池，同時透過水平交叉的電池保護結構來避免受到外力的破壞。而電池也配備自動溫控系統，不管在低溫或高溫條件下均可高效運作，藉以提高 UX 300e的整體運作效率。其電池容量為 54.35 kWh，並由 288 顆大容量鋰離子電池所組成，另透過風阻優化工程使其續航里程可達到 368km* 1。其配備之快充規格為CHAdeMO，可負荷最高充電功率為50 kW，0~75% 充電時間約為50分鐘。另外，考量到車主充電時的舒適性，車主亦可於車內開啟“我的房間模式(My Room Mode) ”，於充電時，仍可使用空調和音響等電氣設備。如此設定，就是要全面迎合並滿足車主都會用車之需求。
啟動純電移動生活就是如此輕鬆寫意
如有充電需求，車主可至全台Lexus快充站點或Lexus充電夥伴－華城電能 (EVALUE) 站點，總計全台超過150座的快慢充站，透過專屬開發的「Lexus EV +」App掃碼進行充電，輕鬆開啟純電移動生活。本回Lexus更特別針對首批限量前50位購買的車主提供兩年免費充電方案* 2及免費贈送家用充電器乙組* 3
保養與保固資訊
除了4年或12萬公里(以先到者為準)新車保固外，UX 300e更提供EV動力電池8年或16萬公里(以先到者為準)保固* 4，並推出電動車專屬保養套餐，於每次回廠定期保養時，均會針對EV動力電池與充放電相關零件、駕駛習慣與充電環境，透過檢診電腦檢測，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。
全新UX 300e售價詳見下表。喜愛Lexus UX的車迷朋友們，可直接洽詢全台Lexus經銷商據點，詢問有關購車相關事宜，或致電Lexus顧客服務中心0800-036036洽詢。
| 等級
| 建議售價 (萬元)
| UX 300e
| 豪華版
| 169.9
*1：本UX 300e車型續航里程(NEDC)測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。
*2：限於Lexus濱江服務廠、內湖營業所、桃園營業所、台中營業所、台南營業所、民族營業所之直流快充站及華城電能(EVALUE)充電站使用。
*3：免費贈送之「家用充電器」本體，裝設評估場勘費用及安裝工資另計。贈品恕不得改為其他品項或折抵現金。
*4：係指在保固期內保持至少70%以上的電池容量。