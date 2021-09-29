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讓愛車常保如新，台灣保時捷推出新版保時捷認證保固

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-29 20:55:21

保時捷是許多人一生嚮往的品牌，因此擁有Porsche的車主擁車的時間都很長，為讓愛車能夠保有原廠的照顧，始終致力於提供高品質和高水準的產品及服務的保時捷，為讓車主充份享受駕駛保時捷的極致樂趣，提供Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，完美印證了此品牌精神及承諾。

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台灣保時捷售後處長Trevor Baseggio包勝傑。
台灣保時捷售後處長Trevor Baseggio包勝傑。
在台灣，台灣保時捷於2019年首先推出Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，當時便以最長10年認證保固領先國內車壇，樹立原廠認證保固新標竿。而今，台灣保時捷創售後服務新高標準，正式推出新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務。

台灣保時捷推出新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，提供車主36個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。
台灣保時捷推出新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，提供車主36個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。
在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著。這應證了保時捷車輛的優良品質與使用壽命，以及人們對保時捷的熱愛。台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「保時捷始終象徵著最高品質，成為我們的品牌識別，並建立了車迷們對於保時捷的堅定信任感。自2018年台灣保時捷成立以來，不斷地提升各個部門的服務與產品，全心全意提供車主最好的品質，今天很榮幸透過新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，實踐我們對於車主的品質承諾。」

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供111項車輛檢查，通過檢查之車輛即便不具備有效保固，也適用於購買Porsche Approved Warranty保時捷認證保固。台灣保時捷售後處長Trevor Baseggio說道：「Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務是個獨一無二的產品，在台灣車壇上具有無可比擬的獨特性。不只能提供我們車主最多至15年的安然無虞享受，也可進一步提升保時捷車主愛車的市場價值，充份展現了保時捷車輛的高品質。」

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固堅持使用保時捷原廠零件，並涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用。
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固堅持使用保時捷原廠零件，並涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用。
原版保固提供12個月和24個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，進一步提供了車主36個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務的涵蓋範圍—原先10 年的涵蓋區間，於今擴大至長達15 年—象徵著保時捷對於車輛品質的強悍信心。自保時捷中心購買之保時捷認證中古車(Porsche Approved Pre-owned Car)亦適用於此服務。

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務包括：

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務適用於一般道路用之量產車款(註1)，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。

Porsche Approved Warranty保時捷認證保固內容包括：

  1. 涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用
  2. 全球保固適用於任何提供此服務之市場
  3. 適用於所有授權的保時捷中心
  4. 提供12個月、24個月，或36個月的彈性方案
  5. 不需支付額外費用
  6. 無里程數之限制
  7. 保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年(2)
  8. 堅持使用保時捷原廠零件
  9. 直接了當提供服務
  10. 出售時可完全轉讓
  11. 包含保時捷道路救援服務
各車系Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務合約方案基本價格：

(1): 此服務不適用於非一般道路用之量產車款，以及918 Spyder車款
(註2): 購買Porsche Approved Warranty保時捷
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