讓愛車常保如新，台灣保時捷推出新版保時捷認證保固

我是廣告 請繼續往下閱讀
在台灣，台灣保時捷於2019年首先推出Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，當時便以最長10年認證保固領先國內車壇，樹立原廠認證保固新標竿。而今，台灣保時捷創售後服務新高標準，正式推出新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務。
在保時捷生產的所有車輛中，至今仍有超過三分之二以上在路上奔馳著。這應證了保時捷車輛的優良品質與使用壽命，以及人們對保時捷的熱愛。台灣保時捷總裁Mathias Busse表示：「保時捷始終象徵著最高品質，成為我們的品牌識別，並建立了車迷們對於保時捷的堅定信任感。自2018年台灣保時捷成立以來，不斷地提升各個部門的服務與產品，全心全意提供車主最好的品質，今天很榮幸透過新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，實踐我們對於車主的品質承諾。」
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務的基石為「保時捷標準」，此標準代表每台車將符合其原交車狀態，交付予通過認證的保時捷技師經手處理，並堅持使用保時捷原廠零件。各保時捷中心並提供111項車輛檢查，通過檢查之車輛即便不具備有效保固，也適用於購買Porsche Approved Warranty保時捷認證保固。台灣保時捷售後處長Trevor Baseggio說道：「Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務是個獨一無二的產品，在台灣車壇上具有無可比擬的獨特性。不只能提供我們車主最多至15年的安然無虞享受，也可進一步提升保時捷車主愛車的市場價值，充份展現了保時捷車輛的高品質。」
原版保固提供12個月和24個月兩種選項，可做為新車保固後的延長保固或是獨立保固，如今台灣保時捷推出的新版Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務，進一步提供了車主36個月的彈性合約方案，給予車主更多彈性。最重要的是，台灣保時捷亦全面提升了Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務的涵蓋範圍—原先10 年的涵蓋區間，於今擴大至長達15 年—象徵著保時捷對於車輛品質的強悍信心。自保時捷中心購買之保時捷認證中古車(Porsche Approved Pre-owned Car)亦適用於此服務。
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務包括：
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固服務適用於一般道路用之量產車款(註1)，在確定購買保固服務前，車輛須於台灣保時捷授權的Porsche Centre執行111項全方位車況檢驗，以確保車輛狀態符合保固資格。
Porsche Approved Warranty保時捷認證保固內容包括：
- 涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用
- 全球保固適用於任何提供此服務之市場
- 適用於所有授權的保時捷中心
- 提供12個月、24個月，或36個月的彈性方案
- 不需支付額外費用
- 無里程數之限制
- 保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年(2)
- 堅持使用保時捷原廠零件
- 直接了當提供服務
- 出售時可完全轉讓
- 包含保時捷道路救援服務