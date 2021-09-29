傳奇球星曾秀鳳率隊東奧高爾夫奪牌　城市科大頒獎百萬

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曾秀鳳教授在記者會上表示，2015年她在退出正式比賽之前拜訪偶像恩師涂阿玉老師，涂老師當期勉勵她取之於社會要用之於社會，「我很感謝城市科大的一路支持，取之於城市，用之於城市，我決定捐出獎金的80%回饋給學生當獎學金，給學生未來學習之路有更多資源」。
臺北城市科技大學校長馮美瑜表示，學校辦學方針向來以協助學生順利就業為前題，近年休閒事業系發展多元的專業領域，其中高爾夫球是發展重心之一，因此在2014年延攬旅日名將曾秀鳳擔任教授，紮根學生高爾夫專業，不只專教球技，更關心學生的待人接物與團隊精神，且與苗栗全國花園球場產學合作，企業不只提供我校學生有高球訓練基地，更有寶貴的校外實習機會。
馮美瑜說，在曾秀鳳教授的教導下，培育出李玠珀、陳萱等職業選手，尤其，她曾在2016里約奧運擔任國家教練，今年再度為國家披掛上陣，陪同國手為國爭光，最後過關斬將，指導國手勇奪台灣高球史上第一面奧運獎牌，振奮人心，也成為全台英雄人物，更感謝她對台灣高爾夫球的貢獻。
1985年17歲才揮出人生第一桿，並非出自高球世家，城市科大休閒系教授曾秀鳳說，「很多人一開始不看好她」，不到十年，在1993年7月即遠赴東瀛正式打日巡賽，不過第一年成績不理想備受煎熬與打擊，人生頓時跌落谷底，一想到在日本昂貴的生活費，隨即收起沮喪，立刻找高爾夫教練等各式工作，克服恐懼，堅持向未來宣戰，隔年從1994年「日本RTC信用別墅盃」開始，連續拿到5座日巡賽冠軍，憑藉著30年自我要求，她想傳承給學生的就是做人做事的態度，「我想留給學生的並不是球技，而是對自己負責與要求的自律態度」。
談到這次的在日本舉行的2020東奧高爾夫比賽，曾秀鳳說，國手的球技都屬PRO，她留意的是選手們當下的心理狀態，隨時聆聽與鼓勵，潘政琮第二天的比賽雖稍落後，心情難免動搖，她打氣說「別擔心，我們總共要打4天，今天才第2天而已，繼續加油」，結果使潘政琮贏得佳績。
城市科大休閒系教授曾秀鳳的諸多得意門生中，這次參加奧運的國手徐薇淩與李旻，及拿下台巡二冠的校友李玠柏特別錄了一段影片給她。徐薇淩說，從16歲開始就跟著曾秀鳳老師學習，老師教的不只是球技，還教她如何讓心安定去面對每一桿，謝謝老師這次奧運的陪伴，師徒一起完成一個特別的里程碑，她覺得2020奧運是人生美好的回憶。
李旻在影片中祝福老師教師節快樂，她說，感謝曾秀鳳老師對她的教導讓她能入選奧運選手，更謝謝老師對高爾夫球業餘選手的付出，是年輕選手的典範。
剛拿下台巡二冠，且是城市科大第一次拿下大専盃公開組雙金的校友李玠柏在影片中說，與曾秀鳳教授認識超過10年，他特別感謝老師平日關懷與指導，及對台灣高爾夫球的奉獻，讓他能有今天的成績。