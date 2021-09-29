一屋一樹！認地植樹為發燒地球種下百萬生機

溫室氣體二氧化碳排放是影響氣候變遷的重要關鍵，IPCC聯合國氣候委員會更預估，全球均溫最快將在2030年上升1.5度，顯示力抗氣候變遷刻不容緩。而地球減碳自癒最有效的辦法來自森林，種植樹木不僅能吸收二氧化碳、進行溫度調節，更能達到固碳。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-29 21:02:06
三發地產今年首度攜手臺大實驗林，為發燒地球種下百萬生機，以認養造林的實際減碳行動守護台灣、落實綠色永續，同時呼籲全民一同加入保護環境生態的行列，一起向地球預約一片片綠蔭、一座座森林。
三發地產集團啟動「一屋一樹 三發植樹」的目標植下萬林，並以今年為起點，首度認養1公頃林地，種下1500棵樹苗，預計此後每年可為地球減少5.61公噸碳排量。今（29）日由副董事長高明賢率領高階主管團隊，親自走訪南投縣鹿谷鄉清水溝營林區參與植苗活動，期盼讓同仁能透過實際行動，體現關懷環境及社會的企業文化。
三發地產副董事長高明賢表示，營建業是對環境會產生較高消耗度的特殊產業鏈，如何在開發的同時，有意識地與環境永續共存是十分重大的企業責任。三發地產積極以自身企業的影響力，從教育學習、環境永續等面向，持續喚起大眾對環境自然的重視。期待能透過拋磚引玉的力量，發揮企業社會綠色影響力，為地球盡一份心力。