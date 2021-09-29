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金融時報：台灣參與CPTPP　考驗北京政經脅迫能耐

▲金融時報：台灣參與CPTPP　考驗北京政經脅迫能耐。（圖／蔡英文臉書）
▲金融時報：台灣參與CPTPP　考驗北京政經脅迫能耐。（圖／蔡英文臉書）

中央社

2021-09-29 22:59:19

（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），經貿專家指出政治因素及北京的經濟力量、慣於脅迫的作風對各界是一大考驗，且不排除發生台灣與中國申請案同時被接受或拒絕。

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台灣22日以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入CPTPP，中國則在16日宣布正式申請加入。

英國「金融時報」今天報導，台灣申請加入CPTPP與30多年前申請加入世界貿易組織（WTO）面臨類似情況，當時WTO也必須處理中國申請案。一如30多年前，政治因素仍無法避免，儘管台灣較中國符合CPTPP的自由競爭市場、法治等要求。

報導指出，相較於台灣近十年的鬆綁管制服務業、強化保障智慧財產權等作為，中國離「開放經濟」越來越遠。中國歐盟商會日前也示警，中國有「向內演化」的趨勢，包括企圖增加「自給自足」的能力。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）東亞專家索利斯（Mireya Solís）指出，中國很難達到CPTPP的限制國有企業權力、保障基本勞動權利等要求。

報導提到，台灣和中國的CPTPP申請案主要難點是政治問題。30多年前，中國也曾要求WTO拒絕台灣申請加入、宣稱堅決反對台灣參加任何正式的協定和組織，無視相關要求違反WTO原則。

布魯塞爾智庫「歐洲國際政治經濟中心」（ECIPE）主任李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）表示，「關稅領域」既然可簽署WTO相關條約，就有權簽署雙邊貿易協定。北京既已允許台灣與新加坡和紐西蘭等國簽署經濟協定，北京本身數年前也與台北簽署雙邊貿易協議，如今反對台灣加入CPTPP，其實站不住腳。

30多年前，北京曾要求台灣不能先於中國加入WTO。一名曾參與中國加入WTO談判過程的歐盟成員國貿易專家告訴「金融時報」，不排除CPTPP會出現台灣與中國申請案都被拒絕或都被接受的情況。

不過，不同於30年前，中國如今已是世界強權，也更有本錢仗著自身的經貿力量對談判各方施壓。雖然此趨勢已讓各國政府日益警覺，CPTPP申請案依然考驗各國抵抗北京經濟脅迫的能耐。（編輯：韋樞）110092

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