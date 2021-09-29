▲ 光陽 Ionex 3.0 換電站一天 7 座飆速蓋 年底前目標 1,000 座

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日前由光陽集團董事長與秀泰集團廖偉銘總經理廖偉銘攜手為坐落在台中秀泰生活站前店的 IONEX 第 500 座換電站啟用開通，象徵電動機車能源交換場景更深入民眾的日常生活。無論平常日或假日民眾騎乘光陽 IONEX 電動機車來到台中秀泰生活站前店，享用美食、看場電影、休閒購物，返家時還可在 IONEX 換電站換個滿電電池，無里程憂慮，一路安全到家。在 IONEX 3.0 計畫中，便利換電站所佔比例高達 87%，擁有 475 站，至於大型換電站則來到 71 站，佔比為 13%，有關 Ionex 大電池換電站，王定義總經理表示，光陽與中華電信、富邦產險、7-ELEVEN、家樂福、萊爾富進行換電站建置合作協議。
未來換電站各縣市增加方面，目前以台中市的增加幅度最高，預計年底前會增加 101 站之多，再來則是彰化、桃園與台南等縣市，都有大幅度增設，未來多個縣市的換電站數量都會來到 100 站以上，同時在換電站的建立上，光陽相當關注安全，針對換電站最怕的水、高溫等情況，分別有淹水偵測、溫度偵測與煙霧偵測等，確保換電站本身的安全。此外車主在意的電量問題，光陽採用的都是最新電池，不會出現明明滿電，但換上後卻沒有足夠電量，而在便利換電站與大型換電站方面，都有足夠的電池數量可供交換，車主可安心前往更換電池。