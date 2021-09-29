▲ 169.9 萬起！Lexus 首款純電車 UX 300e 在台發表

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座艙部分，UX 300e 搭載 LC 樣式的線傳式排檔桿，有效提升車室質感與簡潔度。考慮日常使用便利需求，手機無線充電、Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統、腳踢感應式電動尾門更是列為標配項目。而雙前座冷熱通風座椅與後座椅加熱功能，則能讓車主在一年四季都能隨著氣溫的變化，調整到最舒適的狀態。同時全新升級之 nanoe™ X 空氣清淨系統，使車室內能釋放出氫氧離子，有效分解 PM2.5 有害物質、抑制病菌，更可以保濕及去除異味。
純電駕馭體驗
UX 300e 除搭載以降低車身重心及提升車身剛性而開發的 GA-C (Global Architecture – Compact) 底盤外，並透過將 EV 動力電池設計於車底，使其車身重心降至 530mm (UX 250h 為 594mm)，有效增強車身穩定度與操控性。此外，馬達輸出最大馬力可達 204 匹，最大扭力 30.6 公斤米，創造出 0~100km 加速 7.5 秒性能表現。UX 300e 也搭載了 ASC 動力聲浪控制系統（Active Sound Control），透過偵測駕駛者的行駛狀態模擬對應音頻與聲浪，能降低駕駛因行駛時，電動馬達過於安靜而忽略車速過快的危險性。
為了應對不同路段的行駛，UX 300e 也搭載可調式動能回充調節撥片。車主可依行駛道路的不同，調整其動能回充強度。當回充強度越強，煞車力道越大，回補的電量也越多，回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用。
滿足都會通勤需求
UX 300e 採用最新的鋰離子電池技術，並透過水平交叉的電池保護結構來避免受到外力的破壞。而電池也配備自動溫控系統，不管在低溫或高溫條件下均可高效運作，藉以提高 UX 300e 的整體運作效率。其電池容量為 54.35 kWh，並由 288 顆大容量鋰離子電池所組成，另透過風阻優化工程使其續航里程可達到 368km* 1。其配備之快充規格為CHAdeMO，可負荷最高充電功率為 50 kW，0~75% 充電時間約為50分鐘。另外，考量到車主充電時的舒適性，車主亦可於車內開啟“我的房間模式（My Room Mode)）”，於充電時，仍可使用空調和音響等電氣設備。
攜手充電夥伴提升用車便利性
如有充電需求，車主可至全台Lexus快充站點或Lexus充電夥伴－華城電能 (EVALUE) 站點，總計全台超過150座的快慢充站，透過專屬開發的「Lexus EV +」App掃碼進行充電， Lexus更特別針對首批限量前50位購買的車主提供兩年免費充電方案* 2及免費贈送家用充電器乙組* 3。
保養與保固資訊
除了 4 年或 12 萬公里（以先到者為準）新車保固外，UX 300e 更提供 EV 動力電池 8 年或 16 萬公里（以先到者為準）保固* 4，並推出電動車專屬保養套餐，於每次回廠定期保養時，均會針對 EV 動力電池與充放電相關零件、駕駛習慣與充電環境，透過檢診電腦檢測，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。
等級
建議售價 (萬元)
UX 300e
豪華版
169.9
*2：限於 Lexus 濱江服務廠、內湖營業所、桃園營業所、台中營業所、台南營業所、民族營業所之直流快充站及華城電能(EVALUE)充電站使用。
*3：免費贈送之「家用充電器」本體，裝設評估場勘費用及安裝工資另計。贈品恕不得改為其他品項或折抵現金。
*4：係指在保固期內保持至少 70% 以上的電池容量。