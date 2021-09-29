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169.9 萬起！Lexus 首款純電車 UX 300e 在台發表

▲ 169.9 萬起！Lexus 首款純電車 UX 300e 在台發表
▲ 169.9 萬起！Lexus 首款純電車 UX 300e 在台發表

2GameSome - 有車賞

2021-09-29 22:25:00

Lexus 總代理和泰汽車於 9 月 29 日於「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」正式發表品牌首款電動車 UX 300e，建議售價新台幣 169.9 萬元起。

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UX 300e 為 Lexus 首款電動車，沿襲了 UX 車型上的設計元素，同時於車側 ELECTRIC 銘板與車尾充電孔設計，配上專屬鋁圈，展現電動車獨有外觀。

車身右側為 AC 交流電充電孔，採用 SAE 1772 規格。
車身右側為 AC 交流電充電孔，採用 SAE 1772 規格。
車身左側為 DC 直流電充電孔，採用 CHAdeMO 規格。
車身左側為 DC 直流電充電孔，採用 CHAdeMO 規格。
座艙部分，UX 300e 搭載 LC 樣式的線傳式排檔桿，有效提升車室質感與簡潔度。考慮日常使用便利需求，手機無線充電、Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統、腳踢感應式電動尾門更是列為標配項目。而雙前座冷熱通風座椅與後座椅加熱功能，則能讓車主在一年四季都能隨著氣溫的變化，調整到最舒適的狀態。同時全新升級之 nanoe™ X 空氣清淨系統，使車室內能釋放出氫氧離子，有效分解 PM2.5 有害物質、抑制病菌，更可以保濕及去除異味。

雙前座冷熱通風座椅。
雙前座冷熱通風座椅。
後座椅加熱功能。
後座椅加熱功能。
純電駕馭體驗

UX 300e 除搭載以降低車身重心及提升車身剛性而開發的 GA-C (Global Architecture – Compact) 底盤外，並透過將 EV 動力電池設計於車底，使其車身重心降至 530mm (UX 250h 為 594mm)，有效增強車身穩定度與操控性。此外，馬達輸出最大馬力可達 204 匹，最大扭力 30.6 公斤米，創造出 0~100km 加速 7.5 秒性能表現。UX 300e 也搭載了 ASC 動力聲浪控制系統（Active Sound Control），透過偵測駕駛者的行駛狀態模擬對應音頻與聲浪，能降低駕駛因行駛時，電動馬達過於安靜而忽略車速過快的危險性。

為了應對不同路段的行駛，UX 300e 也搭載可調式動能回充調節撥片。車主可依行駛道路的不同，調整其動能回充強度。當回充強度越強，煞車力道越大，回補的電量也越多，回補電量的同時亦能減少煞車踏板的使用。

滿足都會通勤需求

UX 300e 採用最新的鋰離子電池技術，並透過水平交叉的電池保護結構來避免受到外力的破壞。而電池也配備自動溫控系統，不管在低溫或高溫條件下均可高效運作，藉以提高 UX 300e 的整體運作效率。其電池容量為 54.35 kWh，並由 288 顆大容量鋰離子電池所組成，另透過風阻優化工程使其續航里程可達到 368km* 1。其配備之快充規格為CHAdeMO，可負荷最高充電功率為 50 kW，0~75% 充電時間約為50分鐘。另外，考量到車主充電時的舒適性，車主亦可於車內開啟“我的房間模式（My Room Mode)）”，於充電時，仍可使用空調和音響等電氣設備。

攜手充電夥伴提升用車便利性

如有充電需求，車主可至全台Lexus快充站點或Lexus充電夥伴－華城電能 (EVALUE) 站點，總計全台超過150座的快慢充站，透過專屬開發的「Lexus EV +」App掃碼進行充電， Lexus更特別針對首批限量前50位購買的車主提供兩年免費充電方案* 2及免費贈送家用充電器乙組* 3

保養與保固資訊

除了 4 年或 12 萬公里（以先到者為準）新車保固外，UX 300e 更提供 EV 動力電池 8 年或 16 萬公里（以先到者為準）保固* 4，並推出電動車專屬保養套餐，於每次回廠定期保養時，均會針對 EV 動力電池與充放電相關零件、駕駛習慣與充電環境，透過檢診電腦檢測，確保車輛各項零部件運作以及充放電功能正常，悉心把關車主的行車安全。

等級

建議售價 (萬元)

UX 300e

豪華版

169.9

   
*1：本UX 300e 車型續航里程(NEDC)測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。

*2：限於 Lexus 濱江服務廠、內湖營業所、桃園營業所、台中營業所、台南營業所、民族營業所之直流快充站及華城電能(EVALUE)充電站使用。

*3：免費贈送之「家用充電器」本體，裝設評估場勘費用及安裝工資另計。贈品恕不得改為其他品項或折抵現金。

*4：係指在保固期內保持至少 70% 以上的電池容量。

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