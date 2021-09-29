▲ 換心修容！Jaguar 小改款 E-Pace 雙車型 206 萬起登台

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小改款 E-Pace 雙車型統一標配 R-Dynamic 專屬內裝外觀套件，前保桿下氣壩採優化空氣力學設計，重新形塑的線條更具侵略氣息，家族化水箱護罩透過 Jaguar 經典六角格紋點綴其上。列為選用配備的黑色外觀套件包含一系列亮黑色塗裝於水箱護罩框飾、前方進氣口框飾、葉子版造型通風口、窗框、車尾車型銘牌、品牌徽飾等，強化全車個性化氛圍。
小改款 E-Pace 前、後照明系統同步升級搭載 LED 燈組，車尾燈更具備動態指示方向燈，R-Dynamic SE 車型則標配全新設計的雙 J 型高階 LED 頭燈組。選配升級的高解析度頭燈組具備 ADB 自動遠光調適功能，可自動評估行駛時的前方路況，主動調節燈組內各別 LED 燈具的照明程度，全面提升夜間照明效能，大幅增加夜間行車安全。
座艙質感大幅躍進
車室空間在不同材質交織之下，營造質感與尊榮氛圍。家族化的排檔桿與方向盤皆採皮革包覆，冷氣控制旋鈕由金屬材質製成。全車座椅選用粒面皮革包覆，電動 12 向跑車座椅強化整體包覆性與乘坐舒適性，頭枕處鑲嵌3D躍豹徽飾彰顯品牌奢華意象，搭配全新推出的雲朵色、石榴紅兩款鋪陳內裝色。此外，位於車輛使用時容易碰觸的部位也採用大量柔軟材質包覆，提升整體乘坐品質。雙前座座椅可選配升級 16 向電動調整含記憶功能的溫莎皮革跑車座椅，亦可選配固定式全景天窗。
全新配置的中央鞍座鑲嵌最新 11.4 吋觸控螢幕，相較於上一代螢幕可視面積提高 48%，搭載最新 PIVI PRO 資訊娛樂系統，採用與智慧型手機相同的直覺介面設計，90% 的操作指令可於兩次點擊內完成；PIVI PRO 資訊娛樂系統最多可同時支援兩組藍芽裝置連結功能，亦具備 Apple CarPlay 與 Android Auto 雙系統有線連結。Jaguar 車載資訊系統採 EVA 2.0 架構，支援 SOTA 無線軟體更新，當車輛連結無線網路後，可自動下載車輛軟體更新資訊，待車輛停妥後自動更新。R-Dynamic SE 車型則全面升級標配手機無線充電、可調式車室氛圍燈與英國 MeridianTM 鑑賞級音響系統。
空間機能彈性運用
小改款 E-Pace 車身尺碼為長 4,395mm x 寬 2,088mm x 高 1,648mm，軸距 2,681mm，在緊湊的車身尺碼下仍保有後座舒適的乘坐空間與 494 公升的置物空間，後座椅背亦可 40:20:40 傾倒，強化空間機能靈活運用。腳踢式感應電動尾門則同樣列為標準配備，增加日常生活的實用便利性。
駕駛座採以人為本的駕駛導向設計，雙車型統一標配 ClearSight 電子車內後視鏡，開啟後可透過後方高解析鏡頭呈現即時路況，於夜晚時仍可呈現清晰後方視野。
輕油電系統首次搭載，全新底盤與尖端科技營造完美駕馭體驗
小改款 E-Pace 雙車型統一搭載 Ingenium 2.0L 直列四缸渦輪增壓引擎，並首次搭載 MHEV 48V 輕油電混合動力系統，透過車輛行駛時的動能回收輔助車輛起步時的加速力道與減少引擎耗能，進而提升燃油效率。雙車型動力配置分別提供 200ps、320Nm 與 249ps、365Nm 的最大動力輸出，搭配 JaguarDrive SelectorTM 9 速手自排變速系統與智慧型四輪傳動系統，提供豐沛的動力表現。
全新的 PTA 底盤（Premium Transverse Architecture）利用高壓鍛造鋁合金技術強化車身剛性與加強避震座剛性，在不降低車輛靈活性的情況下提供更佳的舒適性與車輛對地面路感回饋，並可減少行進崎嶇路面時的方向盤震動與改善油門反應。智慧型四輪驅動系統能主動偵測路況後即時分配前、後軸扭力，營造車輛最佳循跡能力，TVbB 煞車控制扭力轉換系統則於車輛過彎時提供內側輪各別的煞車力道，藉以提升車輛靈敏性。跑車化個人設定可於賽道模式之下調整包含引擎、變速箱、方向盤的多種反饋，滿足不同路況及駕馭需求，而針對追求操駕需求的消費者，亦可選配 Adaptive Dynamics 主動動態控制系統升級電子避震器，選配後將與跑車化個人設定整合並可進一步針對避震系統有舒適、賽道兩段式的調整功能。
全方位守護行車安全
小改款 E-Pace全 車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 ACC 主動式定速巡航含車流排隊、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、DSC循跡動態穩定控制系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、後方車流警示與後方碰撞預警輔助系統，強化行車安全，360 度全面守護。
|Jaguar E-PACE
|車型選擇
|2022 年式建議售價
|銷售方案
|Jaguar E-PACE P200 R-Dynamic S
|206 萬元
|全車系同享 0 負擔 6 年原廠保養專案
|Jaguar E-PACE P250 R-Dynamic SE
|225 萬元