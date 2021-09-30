黃子佼力拚「不輸金鐘獎」的大事　曝孟耿如給壓力

第56屆金鐘獎即將登場，藝人黃子佼今年以節目《一個都不能少》雙料入圍綜藝節目主持人獎和綜藝節目獎，不過他有一件比金鐘獎還要更重要的大事，就是他擔任策展人的公益展已於昨（29）日登場，而面對日前才在個人畫展，獲得滿堂彩的老婆孟耿如，黃子佼坦言備感壓力，忍不住大喊：「之前她好緊張，現在換我，我們夫妻幹嘛接力拚業績，簡直互相傷害嘛！」





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▲孟耿如的個人畫展日前順利展開。（圖／孟耿如臉書）

黃子佼從今年開始就陸續參與日本經典包包舉辦的公益聯展，在日本、台灣同步舉行，還邀請兩地的名人將經典托特包當畫布，進行創作後再義賣，好在近來剛好疫情稍微降溫，才讓實體展覽能順利舉行，而競標則採線上方式，讓大家安心在家瀏覽下標做公益。





今年活動分成2組，由黃子佼負責策展的愛樂人組，邀集10位熱愛音樂、喜歡黑膠的朋友，提出對某張唱片的深刻故事，交給10位新一代創作人做聯想、繪製，而買回家的人，不只可以擁有音樂人的故事、一張由真實世界唱片衍生出來的真跡繪畫，還能換得實用的黑膠包。另外，黃子佼也提出將過往辦在百貨的展覽，移置到音樂空間，隨後馬上就獲得誠品音樂館大力支持，讓愛音樂的朋友，可以在音樂館裡享受被實體唱片包圍的感覺。





今年的主題特別和黑膠做連結，黃子佼找了當年設計過數百張滾石唱片封面的李明道大師提供故事，還有音樂圈不可或缺的「大佬母子檔」陶曉清女士、馬世芳老師。值得注意的是，黃子佼與馬世芳將在本周廝殺綜藝節目主持人獎，而 2 人竟先合體做公益，先禮後兵的緣分頗具意義。

還有一件有趣的事，黃子佼靈機一動，從托特包聯想到需要「被包」的餃子和包子，笑說在疫情停工的期間，最在意的冰箱中的冷凍食品是否足夠，所以邀請賣包子的OS桑阿松，以及賣餃子的蔡昌憲聯手做義賣，還透露2位都是非常有愛心的跨界老闆，因為他們接到邀約後就爽快答應，黃子佼更形容此活動是「冷凍包對決」。



