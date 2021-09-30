YouTube封鎖一切反疫苗內容 代表人物頻道也下架
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）全球最大影片分享網路平台YouTube今天發布部落格貼文宣布，將封鎖一切反疫苗內容，不僅限關於COVID-19，還包括宣稱疫苗造成慢性健康後果及針對疫苗成分散布假訊息的內容。
另根據「華盛頓郵報」今天引述YouTube全球信任與安全事務副總裁霍普林（Matt Halprin）說法報導，谷歌（Google）母公司Alphabet持有的YouTube也封殺一些知名反疫苗運動人士，將幾個頻道下架。
其中包括小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）和梅爾科拉（Joseph Mercola），兩人長期是反疫苗運動代表人物。
路透社報導，YouTube和臉書（Facebook）、推特（Twitter）等主流社群媒體近來持續遭外界批評，未採取充分行動阻止錯誤衛生資訊在自家平台上散布。
不過，YouTube對假訊息採取更強硬立場，也在全球各地面臨反彈。
例如YouTube昨天將俄羅斯官方支持的媒體今日俄羅斯（RT）德文版頻道移除，理由是違反YouTube的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）錯誤資訊政策。
俄羅斯當局今天便指控YouTube的行為是「前所未有的資訊侵略」，並威脅將平台封鎖。（譯者：張正芊/核稿：林治平）110092