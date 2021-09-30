回到未來，三一東林導入亞洲首輛BRABUS Classic整新1971年Mercedes-Benz 280S

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本次展出的1971年Mercedes-Benz 280S（W108）在50年前由中華賓士引進，原廠代號W108車系是Mercedes-Benz初代S-Class的前身，堪稱當年市場上最奢華的旗艦房車，這部車近年來由一位台灣建築業內知名的企業家所蒐藏，初衷只為一圓當年擁有賓士旗艦房車的夢，並且興起將它恢復成往日新車光彩的想法，於是委託台灣總代理三一東林將車輛交由BRABUS原廠進行BRABUS Classic六星級整新工藝。
這是亞洲第一部客戶委託總代理將經典骨董賓士運送至德國BRABUS整新修復並送返的先例，也是BRABUS Classic部門在三一東林要求下，派出原廠技師飛往海外與車主溝通並進行車輛修復評估的首例，顯見三一東林與BRABUS原廠深厚的合作情誼。歷經一整年的BRABUS Classic六星級整新工藝，斥資超過千萬台幣，眼前這部骨董賓士280S不僅光彩奪目如同全新出廠，經由德國權威骨董車專業協會「Classic Data」的鑑價行情也高達50萬歐元！
簡而言之，「BRABUS Classic 6-Star Restoration」即是德國BRABUS Classic部門針對所有賓士經典車款，藉由BRABUS四十多年來對於Mercedes-Benz的研發升級經驗、專業知識與各項細節無條件的熱愛，提供歷經數千小時精心修復，這就是聞名全球的BRABUS Classic六星級整新工藝可貴之處。每一部經過精心整修的經典賓士可謂再現歷史榮光、真實呈現在眼前的極致汽車藝術作品，從內到外煥然一新，就像是剛剛從生產線組裝完成的全新車，彷彿時光倒流，夢幻卻又真實地重現眼前，這項投資儘管需耗費鉅資，但經典、回憶以及對車主的意義，無價。
每一部Mercedes-Benz經典車款在進行BRABUS Classic六星級整新工藝的最初，都必須經過全車完全拆解，在此過程中，車輛的所有零件都須經過仔細檢查和分類索引，無法使用的部件，例如自然分解的環保材質、各種耗材與線材、磨損的零組件都將在評估後丟棄，除了更換各項零件，BRABUS Classic專責技師會非常小心地將能保留使用的零件整新恢復到全新狀態。所有缺失、損壞或磨損部件都將更換成全新Mercedes-Benz正廠零件，從第一個螺絲到最後一個螺絲，完整拆卸並遵循原廠規範施工組裝，這是修復經典骨董車的唯一準則。
將骨董車以最大精度和最精湛的工藝恢復往日光彩，這一切得從化學去除原本車漆開始。引擎和變速箱必須徹底分解，完整檢查內部機件並加以修復，拆卸所有機件之後的車體，則是以現今量產車的全浸式離子電著塗裝進行底漆工程，加上全面性防鏽處理，最後再精心烤漆。完成所有工序後，最終研磨出如寶石般耀眼的外觀色澤，如全新出廠的經典賓士再度散發出數十年前的耀眼光彩。
每一部Mercedes-Benz經典車款在完成BRABUS Classic六星級整新工藝後，都將獲得在業內享有崇高地位的德國骨董車專業協會「Classic Data」授予該車輛「A+級認證」。此外，由於出自BRABUS Classic作品的獨特品質和原汁原味特性，這些車輛還將獲得證明其「新車特性」（new car character）的補充認證書，彰顯經過整新修復工藝的車幾乎等同於全新車，並且比照出廠新車標準，享有BRABUS原廠所提供的兩年不限里程保固，相較於當年，賓士出廠新車可是僅有6個月保固。甚且，BRABUS Classic 6-Star Restoration的施工品質和新世代車體塗裝防鏽保護能力更超越了數十年前賓士原廠的造車技術，放眼當今全球您也只能在BRABUS Classic六星級整新工藝見到如此極致的經典工藝。
每一部BRABUS Classic六星級整新工藝都必須遵循並符合「匹配數字」（matching numbers）準則：整新修復的車輛必須完全符合它當年出廠時的引擎、變速箱、車身號碼，全車所有零件和主要部件也必須採用和出廠時完全相同的零件編號。此外，車身烤漆的色號、車廂內皮革與零組件顏色、木紋型式、以及所有標準配備與選用配備細節都必須與新車出廠時的原始版本相對應，這是BRABUS Classic六星級整新工藝的堅持。
經過徹底整新的經典骨董車，引進後完全以新車模式進行認證，因此可被視為一輛全新車，以本次展出的280S為例，只是它的原生年份是1971年，彷彿當年的一輛新車穿越了時空，回到了未來，在2021年的今天呈現在大家眼前。
BRABUS Classic 6-Star Restoration官方影片連結：