Citroen Urban Collectif 演繹未來都會移動新概念

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Citroen Urban Collectif基本上就是由一塊電池模組搭配四組特殊球狀輪胎與感測器的可移動底盤，這組球狀輪胎是由Goodyear為其專屬打造，有別傳統輪胎的運作方式它可以360度無死角旋轉，輪胎整合電動馬達其速度範圍依交通環境落在5 km/h至26 km/h之間，想像它是早期滾輪滑鼠的概念就不難理解，具備Level 5自駕能力無須人工干預可全天候運作，亦提升都會交通流動性35%，電量不足時也能自動尋找充電設備，搭配Citroen引以為傲的液壓緩衝懸吊系統，舒適的路感能確保人員及貨物皆能享有最高品質的移動體驗。
由於Urban Collectif是以移動底盤的概念呈現，因此可提供不同產業發揮創意替其打造專屬的車艙樣貌，例如飯店可將其打造為行動酒吧，利用木質飾版搭配小酒吧及氛圍燈的氣氛營造，在運送客人的過程中使其放鬆心情提早進入度假狀態；或者是健身業者可將其打造為行動健身房，舉凡跑步機、健身車等設備皆能設置在內，重點是更換這些車艙的時間相當迅速，透過吊方式僅需10秒便能更換完成。
Citroen執行長Vincent Cobée談到未來都會的移動方式，會是由類似Urban Collectif這類的自駕車輛或是微型電動車所主導，透過自主移動及縮小體積來加速都會移動的流動性，這種全新概念會顛覆人類對於交通的老舊框架，並利用共享方式來減少私家車數量，這次展示的Urban Collectif便是兼具經濟性與可持續性的最佳交通解決方案。