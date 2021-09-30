蔡英文順利接種第二劑高端疫苗　手持小黃卡開心拍照

總統蔡英文與副總統賴清德分別於8月23日及8月27日施打高端疫苗第一劑，至今已滿4週，符合接種第二劑的資格；蔡英文與賴清德分別於今（30）日早上7時15分與7時45分，前往台大醫學院體育館，接種第二劑高端疫苗。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-30 07:34:52｜2021-09-30 08:30:46
蔡英文比預定的7點15分提早了約一分鐘抵達台大醫學院體育館，隨後進行報到並進行問診。蔡英文表示，最近並沒有身體不舒服的狀況，8月底施打完第一劑後，除了注射部位有些痠痛外，並沒有其他副作用。醫生評估蠻適合打高端疫苗的，副作用不會影響疫苗效力，體溫也正常，隨即安排進行第二劑疫苗施打。
注射過程與第一劑時相同，蔡英文並沒有太多感覺，對護理師說「這樣就完成了啊？謝謝」，一旁的問診醫師等人則說，完成了，如此一來，總統就可以有完整的保護力。
隨後蔡英文起身拿著自己的小黃卡供媒體拍攝後，即步出場館。其預計稍晚09:00將赴板橋，出席國家住都中心社會住宅開工動土典禮。
賴清德也於大約7時42分時抵達台大醫學院體育館，報到與量測體溫過程快速。問診時，賴清德說，沒有問題，身體狀況都很好，上次打針也沒有過敏等作用；醫生則表示，太好了，非常適合打高端疫苗。
隨後由護理人員進行施打，賴清德於過程中屏氣凝神、望向前方，注射結束後多次與護理人員表示感謝，並與自己的小黃卡合照後，即步出體育館。賴清德今日沒有其他公開行程。