NBA／「最強亞軍」新合約細節曝光 獎金部分飆破億
「最強亞軍」Aaron Gordon找到了能欣賞他才華的球隊，在今年夏天丹佛金塊隊提前和他完成了提前續約，而最新的合約細節也被曝光，其中包括了這份總價9140萬美元合約的每年具體年薪。
記者黃建霖/綜合報導
2021-09-30 08:41:16
根據美媒報導，Gordon這份合約有480萬美元(約1億3348萬台幣)的部分是屬於獎金；他2022-23賽季薪水為1969萬美元，2023-24賽季2127萬美元，2024-25賽季2284萬美元，2025-26賽季為球員選項，薪水為2284萬美元。
而由於他上一份合約還沒有執行完，所以他新賽季的薪資為1640萬美元，下一季他的新合約才會正式開始行使，屆時他也將晉升年薪2千萬俱樂部。
Gordon進攻端的能力並不出色，雖然在Jamal Murray還在時，曾和球隊有過一段蜜月期，但在季後賽的得分表現並不能讓人滿意。不過在上賽季中，金塊已經理解到需要在Nikola Jokic身邊配置一名運動型前鋒，以彌補他防守端的不足，而Gordon就是合適的人選。
在Paul Millsap離開之後，新賽季Gordon的任務會更加繁重，而已經沒有多餘空間的金塊，也希望他能更上一層樓，幫助球隊朝爭冠目標更進一步。