NBA／「最強亞軍」新合約細節曝光　獎金部分飆破億

「最強亞軍」 Aaron Gordon 找到了能欣賞他才華的球隊，在今年夏天丹佛金塊隊提前和他完成了提前續約，而最新的合約細節也被曝光，其中包括了這份總價 9140 萬美元合約的每年具體年薪。

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根據美媒報導， Gordon 這份合約有 480 萬美元 ( 約 1 億 3348 萬台幣 ) 的部分是屬於獎金；他 2022-23 賽季薪水為 1969 萬美元， 2023-24 賽季 2127 萬美元， 2024-25 賽季 2284 萬美元， 2025-26 賽季為球員選項，薪水為 2284 萬美元。

而由於他上一份合約還沒有執行完，所以他新賽季的薪資為 1640 萬美元，下一季他的新合約才會正式開始行使，屆時他也將晉升年薪 2 千萬俱樂部。

Gordon 進攻端的能力並不出色，雖然在 Jamal Murray 還在時，曾和球隊有過一段蜜月期，但在季後賽的得分表現並不能讓人滿意。不過在上賽季中，金塊已經理解到需要在 Nikola Jokic 身邊配置一名運動型前鋒，以彌補他防守端的不足，而 Gordon 就是合適的人選。