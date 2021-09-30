首批客製化標籤BNT疫苗抵台 55萬劑將盡快檢驗分配
（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）首批客製化標籤約55萬劑輝瑞BNT疫苗今天上午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天承諾，疫苗到貨完成檢驗封緘後，將盡快分配各縣市，以發揮最大效益。
鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘27日在臉書（Facebook）貼文指出，首批客製化標籤輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已生產完成約140萬劑準備起運，將分3批到貨，其中約55萬劑預計30日抵台。
這批疫苗由中華航空公司CI-62班機以客機載貨方式運送，從德國法蘭克福機場起飛，於早上5時10分抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於D1機坪，由地勤人員將放置於貨艙的2個溫控櫃卸下完成通關作業，在完成消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。
原訂校園接種安排10月5日再次配送下一批BNT疫苗，不料首批客製化BNT疫苗抵台時程延後，校園接種暫時缺少30萬劑疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，這次到貨時程確實比預估更晚一些，他承諾，疫苗到貨完成檢驗封緘後，將盡快分配各縣市，讓每批疫苗發揮最大效益。
由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗陸續到貨，分別為首批9月2日約93萬劑、第2批9月9日約91萬劑，前2批共到貨約184萬劑，但並無客製化標籤，曾引發關注，有媒體報導首批客製化標籤BNT疫苗在27日抵台，但遭指揮中心澄清「這是未經查證的報導」。（編譯：陳正健）1100930