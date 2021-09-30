名家論壇》朱駿／國民黨為何抓不到年輕人的心？

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年輕人的理想性與出路
幻想、夢想與理想常常只有一線之隔，都是對未來願景的心理投射，對人的心理有強大的拉動力量。人者心之器也，若有精心設計的論述加以鼓吹，自然可以煽動人的行為。年輕人涉世淺，閱歷少，熱血多，易做夢，容易被以理想性包裝的論述吸引，而難見分析理想與幻想或夢想之間差別的理智。
民進黨所提出的台獨建國，就是涉及未來，而不是針對過去或只停留在現在，有夢最美，希望相隨，年輕人好大喜功，喜新厭舊，理想性濃，就容易被牽引。
相較於國民黨，只會動輒提到孫中山與蔣經國，或吹牛溢美馬英九執政八年，皆為向後看的過去式，對今日或往後兩岸關係，只圖維持根本已經維持不住的現狀，混吃等死，令年輕人感到沉悶，看不到願景。
民進黨執政時敢於碰觸國民黨執政時期不敢碰觸的沉疴腐弊，大刀闊斧，縱有失誤不臧，但至少敢於挑戰過去的問題，較諸只會和稀泥、也有失誤不臧的國民黨，年輕人當然就容易被民進黨吸引。
再者，年輕人血氣方剛，容易有逆反心理，反權威的怒火一點就著。在台灣內部，國民黨長期以來已被自己塑造成傳統權威形象，黨主席一言堂的老大權威作風更加深了這種輪廓，自然容易成為年輕人討厭摒棄的對象。同時，兩岸之間最大的權威是中共，30多年來，國民黨一直以與中共有特殊互信沾沾自喜，時代越來越開放，年輕人越來越容易反權威，中共是要消滅中華民國的權威，動輒炫耀與她交好互信的政黨，豈能不變成台灣年輕人反對討厭的對象？何況，有民進黨的各種論述搧風點火。
國民黨思維落伍，沒有論述
民進黨有各種論述抹紅國民黨，無往不利，國民黨卻出不了論述，不敢拿出事實根據，揭批民進黨台獨路線的虛幻性與欺騙性，整天只會喊老掉牙、有重大矛盾與爭議、與事實落差太大、已經連吃敗仗之路線的口號標語，如：「九二共識」、「九二共識，一中各表」、「一中是中華民國」、「兩岸互不承認主權，互不否認治權」、「反對台獨」、…等等。
當民進黨不斷推出年輕人隨手可得的論述，國民黨沒有論述，卻只有不合時宜，內容荒謬或不明不白的標語口號時，請問年輕人會聽誰說的故事？這只要常識就能判斷。國民黨鄙視論述的重要性，先敗於中共，再敗於民進黨，都被由占盡優勢的大黨打成困居劣勢的小黨，迄今依然無悔不醒。年輕人向來崇拜英雄，怎麼會讚賞失敗的狗熊？
自蔣經國後，國民黨崇信物質主義，依賴黨產，甚至引入黑金，以權力威逼與利益裹脅為主要治黨方法。不談未來，只顧短期私人利益，只有日趨下流的墮落性，不可能有吸引大眾的理想性，給人沒有未來希望的印象，對於具有理想抱負、正需要發展未來、自我實現的年輕人，無異是一個橫阻在前的大坑陷，若有選擇，誰願跳入？
能在國民黨內有所發展者必然有家世或特殊人士的提攜，難於憑靠公正的制度與個人努力出頭，這種含有世襲成分的結構如何能吸引真正具有茂才異等之能，想要施展一己抱負的年輕人？這種黨內風氣也自然會忽視生活在困苦之中的社會弱勢大眾，與社會脈動脫節，丟失大量選票。
民進黨對年輕人，既餵以由理想性包裝的論述，又有計劃地為其安排出路，精神物質兩得利，年輕人當然樂於為其驅馳，為其爭取弱勢社會大眾的選票。要知道，富商巨賈一票，平常百姓也是一票，後者數量遠大於前者不知多少萬倍。
國民黨辜負了客觀形勢
兩岸分裂分治以來，與兩德和兩韓的分裂不同，迄今「兩岸同屬一個中國」的事實依然未改，以大陸實力不斷增強的趨勢來看，越來越不可能改變，這是有理智者必然能得出的判斷，連邱義仁都兩度公開表示台獨不可行。
在兩岸的大環境中，國民黨是台灣內部唯一與中國概念有聯繫，而且在中國史上有特殊地位的政黨，這層關係與地位是一把雙面刃，用好了，可以與中共分庭抗禮，令中共出盡洋相，令兩岸關係起化學變化，為台灣方面爭取到大不可言的利益與崇高的地位；不會用，不懂得用，或根本嫌棄，反會令此關係與地位成為自己不知該如何處置的最大包袱，大正分變成大負分，被紅綠夾殺，在眾人面前出盡醜態，黨內也離心離德，裏外不是人。
國民黨必須重建理想與發展論述
為國民黨計，首先應該找到新時代的理想性，要善用豐富寶貴的歷史資產，一方面批判中共的歷史錯誤與不文明的國家發展模式，率先反對這個宰制中國之最大而落伍的權威，讓年輕人看到國民黨對中共是有膽量與辦法的。其次，豐富的歷史資產必須與台灣乃至中國的未來發展掛上鉤，否則只會淪為純粹的陳跡往事，有故事性，缺乏理想性。
孫中山當年革命，就是要打倒專制，讓人民當皇帝。三民主義的核心其實是民權主義，沒有民權主義，民族主義與民生主義都是空談，國民黨應對民主政治的建設與發展有論述與黨內實踐，要有勇氣要求中共政治體制改革，跟上人類文明發展階段，才會有助於中華民族偉大復興。同時，號召台灣人民、大陸人民與海外華人共襄盛舉。這樣的政治戰略攻勢才是針對兩岸問題對症下藥，才會有理想性，而且遠遠漫過覆蓋虛幻的台獨路線，這個理想性的聲勢必然波瀾壯闊，為21世紀空前之舉。這等能量還怕吸引不到一流年輕人的投身參與嗎？
此外，國民黨欠缺穩定的、與時俱進的、合乎民主正當性的制度，應當儘快補足，給年輕人一個可以依賴客觀公平競爭出頭的環境，打破世襲包攬的惡習，這樣的環境才能給人榮耀感與成就感。在年輕人可有依賴自己能力有所發揮的預期與盼望之下，他們才會逐漸靠攏。
在兩岸、民主政治、社會發展、黨務等重要領域，國民黨若不能儘快提出合實合理的論述，不能先讓年輕人看到願景，還是無法打動一流年輕人的心，只能撿民進黨剩下的，後續競爭力自然堪虞。
●作者：朱駿／時事評論人
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