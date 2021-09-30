陳柏惟台語質詢惹議 馮世寬喊話：老榮民希望國語問政
台灣基進立委陳柏惟28日首度啟動立院口譯機制質詢國防部長邱國正，但雙方對於使用台語傳譯與否看法不同爆發口角，陳柏惟不斷用台語痛罵邱「鴨霸」。立院當日宣佈暫緩執行通譯服務，加強溝通後再施行。前國防部長、現任退輔會主委馮世寬也曾接受過陳伯惟台語質詢，馮世寬今（30）日表示，榮民向他反應盼國語問政，他也坦言公務繁忙，沒時間學台語。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-30 09:50:59｜2021-09-30 09:53:05
立院外交及國防委員會今日邀請馮世寬作退輔會業務報告，會前媒體詢問台語聽得懂嗎?馮世寬表示，議場有議事規則，他深切了解這是議場不是戰場，所以應該大家能夠互相諒解，「我台語不行，我當然希望他用國語來問政。」
馮世寬進一步表示，很多老榮民打電話給他，也希望他用國語問政，他們這樣才聽得懂啊，那些老榮民從各地來的，他們當然不會講台語，「而且這兩年，我學台語都沒有時間，我已經學山東話、廣東話、四川話，最難的就是福州話，我們(榮民)還有西藏人哦，我學很多種語言，至少要跟這些90歲老先生，要用他的方言講幾句問候的話。」
針對委員可能用台語質詢，馮世寬表示，假設委員問，「我會說我沒有時間學台語，希望他可以諒解，語言是需要而產生的，假如今天我在美國國會，我當然用英語了，在這裡當然用國語大家都聽得懂，我會用為榮民請纓，希望他用國語來問政，這樣大家雙贏好不好?」
媒體追問陳柏惟硬要用台語質詢邱國正，是否覺得邱受到委屈，被逼一定要用台語?馮世寬開玩笑說，「我希望他不要逼我，今天沒有穿西裝，希望大家雙贏啦!」到議會來大家應該要和平，把議事大家能夠互相了解。