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打高端是低級公民？陳時中：太太跟小孩都自行選擇打高端

▲陳時中表示，自己的老婆、小孩都自行選擇打高端，食藥署內也絕無內應，來抵制國產疫苗。（圖／翻攝新聞放鞭炮直播）
▲陳時中表示，自己的老婆、小孩都自行選擇打高端，食藥署內也絕無內應，來抵制國產疫苗。（圖／翻攝新聞放鞭炮直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-30 10:03:07｜2021-09-30 10:18:35

流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日接受《新聞放鞭炮專訪》，主持人周玉蔻針對高端疫苗提出質疑，甚至懷疑中央、食藥署「有內鬼」在抨擊高端，讓高端在民眾心中認為打高端是「低級公民」；對此，陳時中表示，自己的老婆、小孩都自行選擇打高端，食藥署內也絕無內應，來抵制國產疫苗。

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周玉蔻表示，自己就是接種高端疫苗，原本國產疫苗國家隊原本被賦予高度期待，結果現在遭反對黨強烈抨擊，但是中央卻無積極作為，但是都沒有看到食藥署的人以專業方式來為國產疫苗辯護，懷疑食藥署「有內鬼」，在打壓國產疫苗。

陳時中表示，冷笑一聲後表示，沒有這樣的事情，自己主管這件事，很確定沒有這個情況。

面對周玉蔻質疑是否是食藥署為國產疫苗辯護不力，才讓疫苗國家隊無法在國際發揚光大？陳時中強調，生產疫苗本就困難，從候選的三家到最後通過EUA的一家，政府立場很鮮明，就是符合學術要求與生產品質，不想為了特定疫苗做太多辯護，但是要確保它的品質是好的，不是一直說它很好，事實也會證明一切，好的東西會經得起考驗，好的疫苗才能為台灣發光發熱。

至於讓民眾感受到打高端像是「低等公民」，陳時中說，自己的老婆、小孩都是自行選擇接種高端，並且再次強調時間會證明一切，如果以高端而言，審查過程已經科學化了，數據也提出了，這是科學證據，但很多人不用科學證據講話。

陳時中也指出，根據現在國際情勢而言，未來高端受到肯定的機會是越來越高。

陳時中接受媒體訪問時表示，看了國際有關法規的機構、協會對於免疫橋接的建議，跟原本我們的EUA都很像，不論是規模，或是用綜合抗體，高端做的方式跟國際逐漸認可的方式相同，高端自行也到國外做了相關藥證的努力，因此受肯定的機會會提高。

關於家人接種高端疫苗部分，陳時中說明，在家跟家人都有討論過要打什麼疫苗，家人都認為有疫苗就打，自己跟大兒子都是選擇打AZ，太太跟二兒子是自行選擇打高端，太太的反應很輕微，只是說晚上肚子有點怪怪的，二兒子則是沒有任何不適感。

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