房價能否回到一般人買得起價位？央行總裁：這目標太難了
中央銀行祭出第三波打房措施，今（30）日在立法院財委會引發多位立委關切，房價是不是越打越高？央行總裁楊金龍表示，房地合一稅及實價登錄2.0今（2021）年7月才實施，央行選擇性信用管制從去年開始時間也還很短，政策執行仍要看一段時間。至於房價能否回到一般人買得起的價位？楊金龍坦言「這目標太難了」，不過，對於是否贊成課徵囤房稅？他強調「稅與選擇性信用管制共同推動效果會更好」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-30 10:15:25
央行從去年12月祭出第一波選擇性信用管制，至今已祭出第三波打房措施，但立委質疑政府打房並沒看到房價大規模下降，反而越打越旺，政府健全房市措施是不是失靈或力道不足？楊金龍則回應，就選擇性信用管制來看，3戶以上成數已下降很大，以金融穩定觀點來看是有效的，房價仍繼續漲又是另外一回事，若以金融穩定這項目來看，目前金融穩定是有達到的。
他還說，因為房地合一稅及實價登錄2.0在7月才實施，即便央行選擇性信用管制從去年12月推出，但時間還是很短，政策實行仍要看一段時間，央行選擇性信用管制是逐步微調，不能讓房市硬著陸，要軟著陸。
針對興富發集團總裁鄭欽天稱政策打房讓房市未來會越旺，楊金龍認為這某程度也是行銷的策略之一，建築業者都希望房價越高越好，不過，楊金龍也坦言房價要回到一般人買得起的價位，「這目標太難了」，從以前至今一直無去達成，但社會住宅及租賃安排也可協助弱勢者居住問題。
對於房價問題，楊金龍強調要從需求、供給及制度面這3方面共同執行，對壓抑房價才會比較有效，被問到是否贊成課徵囤房稅？他表示「稅與選擇性信用管制共同推動效果會更好」。