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債務危機延燒！恆大7天內2度跳票　投資人未收到利息

▲中國恆大債務危機越演越烈，更被爆出7天內2度跳票。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國恆大債務危機越演越烈，更被爆出7天內2度跳票。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-30 10:16:09

中國恆大債務危機持續延燒，讓投資人心惶惶。在23日才傳出未支付8350萬美元（約台幣23.2億元）境外債券利息，29日再度被爆出，未向投資人支付4750萬美元（約台幣13.2億元）的境外債券利息。7天內2度跳票，恆大對此卻保持沉默。

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根據《路透社》報導，儘管恆大解決了23日到期的國內債務利息，但在同一天也須支付的8350萬美元的境外債券利息，債券持有人卻未能按期收到利息款項。到了29日，恆大再度傳出跳票，部分債券持有人爆料，並未收到4750萬美元境外債券利息款項。消息人士指出，至少部分債券持有人，在29日亞洲市場結束當天業務時，尚未從恆大收到付款利息。

但根據恆大招募說明書，恆大仍有30天的寬限期，目前恆大尚不會構成違約，但是30 天內若恆大無法付款，則將正式確認違約。債券持有人也相當憂心，23日以及29日的30天寬限期結束之後，是否會因為恆大無法支付，而蒙受巨大損失。自從上週未能如期支付利息之後，恆大並未針對7天內2度跳票發表任何評論。

恆大發行將近200億美元（約台幣5558億元）的債券，身負高達3050億美元(約台幣8.4兆元）巨額債務，資金捉襟見肘，引發投資人的擔憂，而恆大的債務危機還可能會延燒到中國的金融體系，並在全球引起連鎖反應。儘管中國央行承諾保護國內購屋者的利益，但恆大債務危機尚未解除。

恆大29日宣布，將其持有的盛京銀行約99.9億元人民幣（約台幣435億元）股份，賣給國企瀋陽盛京金控投資集團，藉此償還債務。但此項交易還得經過中國銀行保險監督管理委員會，以及國有資產監督管理委員會的批准。

金瑞基金（KraneShares）亞太高收益債券投資組合經理Wai Hoong Leong表示，對於恆大而言，最有可能的結果是在政府的幫助之下進行債務重組，「預計北京當局與恆大會專注於保護客戶和供應商，同時確保對可能產生更大影響的債權人進行有序重組。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲恆大債務危機恐在全球造成連鎖反應。（圖／美聯社／達志影像）

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