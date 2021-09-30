債務危機延燒！恆大7天內2度跳票　投資人未收到利息

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但根據恆大招募說明書，恆大仍有30天的寬限期，目前恆大尚不會構成違約，但是30 天內若恆大無法付款，則將正式確認違約。債券持有人也相當憂心，23日以及29日的30天寬限期結束之後，是否會因為恆大無法支付，而蒙受巨大損失。自從上週未能如期支付利息之後，恆大並未針對7天內2度跳票發表任何評論。
恆大發行將近200億美元（約台幣5558億元）的債券，身負高達3050億美元(約台幣8.4兆元）巨額債務，資金捉襟見肘，引發投資人的擔憂，而恆大的債務危機還可能會延燒到中國的金融體系，並在全球引起連鎖反應。儘管中國央行承諾保護國內購屋者的利益，但恆大債務危機尚未解除。
恆大29日宣布，將其持有的盛京銀行約99.9億元人民幣（約台幣435億元）股份，賣給國企瀋陽盛京金控投資集團，藉此償還債務。但此項交易還得經過中國銀行保險監督管理委員會，以及國有資產監督管理委員會的批准。
金瑞基金（KraneShares）亞太高收益債券投資組合經理Wai Hoong Leong表示，對於恆大而言，最有可能的結果是在政府的幫助之下進行債務重組，「預計北京當局與恆大會專注於保護客戶和供應商，同時確保對可能產生更大影響的債權人進行有序重組。」
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