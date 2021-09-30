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疫情後醫美掀熱潮　這療程最多人願意嘗試！

疫情後醫美掀熱潮　這療程最多人願意嘗試！
疫情後醫美掀熱潮　這療程最多人願意嘗試！

健康醫療網

2021-09-30 10:31:00

【健康醫療網／記者呂佳恆報導】受到新冠肺炎疫情影響，不僅口罩成為每個人生活中的必需品，居家辦公也成風氣，也讓許多人趁此機會嘗試從未嘗試過的醫美保養。以大台中地區而言，首次嘗試微整療程的民眾就增加三至四成，在疫情趨於穩定後，接受微整療程的民眾，整體也增加一至兩成；大台中地區開業醫美診所吳南緯醫師表示，起初疫情爆發時，接受醫美的人數的確減少，但隨著疫情穩定，許多人考量居家辦公不需擔心恢復期，加上平時都得戴口罩，因此相對提高接受醫美保養的意願。

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拿韓劇當範本　許多人追求額頭飽滿

不過正因為戴口罩成為每個人的日常，也讓臉部口罩上的療程成為許多人首選；吳南緯醫師提及，尤其受到韓劇流行影響，越來越多人追求除了額頭，還有額頭到夫妻宮的輪廓，也就是眼睛外側下方較凸出的部位能夠飽滿，尤其以美學角度而言，若越飽滿對於眼皮不僅有支撐效果，整個人也看起來更年輕，因此嘗試的年齡層也非常廣泛。

▲大台中地區開業醫美診所吳南緯醫師

首次體驗醫美保養　醫：可從非侵入性開始

至於許多人想趁著疫情期間首次體驗醫美保養，但卻不知道該從何下手，吳南緯醫師則建議，不妨可從非侵入性療程開始，他解釋，像是雷射、電音波等，因幾乎不需注射，沒有侵入性，屬於大部分民眾較能接受的療程，或肉毒桿菌注射，因注射時間短加上幾乎沒有恢復期，效果明顯，相對接受度也較高；後續若較能接受疼痛度，則可進一步考慮微整療程，不過做任何醫美保養前還是得評估個人條件及老化程度，再選擇合適的療程。

晶亮瓷效果佳CP值高　取代玻尿酸成新選擇

以微整療程而言，過去許多人都會選擇施打玻尿酸，雖效果很立體，但維持效果較短；吳南緯醫師提及，因此近幾年也出現像晶亮瓷、聚左旋乳酸等較新的微整療程，讓臉部緊實度更好，且也有拉提澎潤效果，其中像是晶亮瓷是在十幾年前就已經有的醫美技術，直到這幾年被發現效果不錯，才越來越多人願意嘗試此療程。

30歲女眼皮下垂無神　晶亮瓷助找回自信

一名年約30幾歲的女性，因下垂眼皮緣故，讓整個人看起來較沒精神，因此決定求助醫美保養；吳南緯醫師分享，當時經評估發現這名女性額頭組織流失太多，才造成額頭凹陷、眉骨明顯，讓眼皮沒有往上支撐的力量，原本考慮動眼皮手術，但後續透過晶亮瓷針對額頭以及夫妻宮填充後，順利讓眼尾順利往上支撐，額頭也變得飽滿，且因沒有什麼恢復期，臉上也僅二至三個針孔，恢復快，不用手術就能有美麗成果，這名女性也很滿意。 

晶亮瓷成分安全　針對深層骨架填充更自然

事實上，晶亮瓷的主要成分是羥基磷灰石鈣，與牙齒骨骼成分相同，可分解性高，另一成分則是由凝膠組成；吳南緯醫師說明，透過將作為載體的凝膠將羥基磷灰石鈣順利打進去皮膚後，就能立即有填充效果，後續凝膠會慢慢代謝，而剩下的羥基磷灰石鈣就宛如支架，刺激增生膠原蛋白組織，尤其會針對像夫妻宮、蘋果肌、下顎線等較深層的骨架部位進行填充，讓微整後的臉部更為自然。

不過每個人的臉部價格、肌膚問題都不同，若有需要，應向有相關證照的專科醫師諮詢，選擇適合自己的療程。



資料來源：健康醫療網 疫情後醫美掀熱潮　這療程最多人願意嘗試！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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