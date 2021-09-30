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不過正因為戴口罩成為每個人的日常，也讓臉部口罩上的療程成為許多人首選；吳南緯醫師提及，尤其受到韓劇流行影響，越來越多人追求除了額頭，還有額頭到夫妻宮的輪廓，也就是眼睛外側下方較凸出的部位能夠飽滿，尤其以美學角度而言，若越飽滿對於眼皮不僅有支撐效果，整個人也看起來更年輕，因此嘗試的年齡層也非常廣泛。
▲大台中地區開業醫美診所吳南緯醫師
首次體驗醫美保養 醫：可從非侵入性開始
至於許多人想趁著疫情期間首次體驗醫美保養，但卻不知道該從何下手，吳南緯醫師則建議，不妨可從非侵入性療程開始，他解釋，像是雷射、電音波等，因幾乎不需注射，沒有侵入性，屬於大部分民眾較能接受的療程，或肉毒桿菌注射，因注射時間短加上幾乎沒有恢復期，效果明顯，相對接受度也較高；後續若較能接受疼痛度，則可進一步考慮微整療程，不過做任何醫美保養前還是得評估個人條件及老化程度，再選擇合適的療程。
晶亮瓷效果佳CP值高 取代玻尿酸成新選擇
以微整療程而言，過去許多人都會選擇施打玻尿酸，雖效果很立體，但維持效果較短；吳南緯醫師提及，因此近幾年也出現像晶亮瓷、聚左旋乳酸等較新的微整療程，讓臉部緊實度更好，且也有拉提澎潤效果，其中像是晶亮瓷是在十幾年前就已經有的醫美技術，直到這幾年被發現效果不錯，才越來越多人願意嘗試此療程。
30歲女眼皮下垂無神 晶亮瓷助找回自信
一名年約30幾歲的女性，因下垂眼皮緣故，讓整個人看起來較沒精神，因此決定求助醫美保養；吳南緯醫師分享，當時經評估發現這名女性額頭組織流失太多，才造成額頭凹陷、眉骨明顯，讓眼皮沒有往上支撐的力量，原本考慮動眼皮手術，但後續透過晶亮瓷針對額頭以及夫妻宮填充後，順利讓眼尾順利往上支撐，額頭也變得飽滿，且因沒有什麼恢復期，臉上也僅二至三個針孔，恢復快，不用手術就能有美麗成果，這名女性也很滿意。
晶亮瓷成分安全 針對深層骨架填充更自然
事實上，晶亮瓷的主要成分是羥基磷灰石鈣，與牙齒骨骼成分相同，可分解性高，另一成分則是由凝膠組成；吳南緯醫師說明，透過將作為載體的凝膠將羥基磷灰石鈣順利打進去皮膚後，就能立即有填充效果，後續凝膠會慢慢代謝，而剩下的羥基磷灰石鈣就宛如支架，刺激增生膠原蛋白組織，尤其會針對像夫妻宮、蘋果肌、下顎線等較深層的骨架部位進行填充，讓微整後的臉部更為自然。
不過每個人的臉部價格、肌膚問題都不同，若有需要，應向有相關證照的專科醫師諮詢，選擇適合自己的療程。
資料來源：健康醫療網 疫情後醫美掀熱潮 這療程最多人願意嘗試！
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