▲ 光陽帥董麗寶賽道御駕親試！表示不排除將電動車部門獨立上市櫃

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有車界最帥董事長之稱的柯勝峯，9 月 28 日大手筆包下麗寶國際賽車場讓媒體進行測試。之所以稱這次活動堪稱空前，是因為多數機車廠商針對速克達車款幾乎都是以卡丁車賽道為多，因此能在所費不貲的麗寶大賽道測試電動機車，對許多媒體來說都是第一次。
光陽笑說，很多網友都說 Ionex 是玩假的，因此這次賽道試駕除了找來媒體測試外，還找來素有台灣最速男之稱的車手江直螢等多位線上車手進行賽道實測，因為 S7R 就是一台用油車標準做的性能電車！
柯勝峯表示，光陽不是一家喜歡敲鑼打鼓的車廠，很多計畫都是鴨子划水默默進行中。像是 Ionex 換電站全台已經佈建超過 500 多座，年底可望順利完成全台 1,000 站的目標。此外，除了原本經銷據點進行升級改裝外，Ionex 電車專賣店目前全台也有 20 多個據點，在年底目標是六都遍地開花，達到 50 家的擴展。
除了硬體設施積極佈建外，柯勝峯也談到，所有車廠現在都面臨全球晶片短缺的問題。光陽雖仍保有一定的安全庫存，不過一但面臨最後不得不的抉擇時，柯勝峯霸氣的說要是晶片不夠，那就優先供應電車，因為 Ionex 是光陽現階段的發展主軸！
除了台灣市場外，光陽也積極佈局國際市場，柯勝峯表示目前跟歐洲、東南亞許多國家的合作案都在進行中。不過由於疫情關係部分時程稍有推遲。柯勝峯說到國外做生意除了賣車外，也得確認這些國家的電車發展策略為何？是走充電還是換電？是政府出面還是委由第三方企業合作，這些都需要時間釐清做功課，不是一促可成的事。
除了暢談策略面外，柯勝峯也換上一身勁裝親自測試下賽道測試 S7R 真功夫。不同於其他車廠負責人多半僅穿上連身皮衣戴上手套拍完大合照就走人，柯勝峯除了會做車外，也是扎扎實實的練家子，據了解柯勝峯在國外期間可是接受過專業重機訓練機構的騎乘課程，因此車子好不好在柯董面前可是一點都假不了！
S7R 的好表現，專業賽車手江直螢也給予高度肯定。也曾多次在賽道試駕 Ur1 以及 eReady 的江直螢認為，S7R 騎乘感受就跟油車一樣，這點是 S7R 跟其他電車最大的不同處。
江直螢補充說道，電車由於馬達輸出的特性，動力輸出不是 0% 就是 100%，瞬間輸出的全扭力常會讓騎士出現不舒適的拉扯感。而 S7R 順暢的起步與線性加速感讓他一度以爲這台車是用皮帶傳動，查看之後才發現一樣都是用鏈條，但 S7R 讓人明顯感受出更高明的調校功力。
在極速部分，他與多數車手都表示在大直道段極速都可以維持在 95km/h 以上（一般模式），而多數電車在 95%~100% 輸出的力道會有落差感，也就是最後那 5% 電門轉多轉少其實都一樣，動力不會再輸出。而 S7R 卻可以繼續在 95%、96%、97%...間進行微調，更易於進行油門控制，因此 S7R 的動力表現會讓騎慣油車的騎士更有熟悉感。
而筆者自身認為，過去試駕電動機車時，總會有這東西怎會設計在這裡？或是怎麼會這樣設計的疑惑？而經過此次完整的試駕 S7R 之後，以往的突兀感消失了，讓人感受到無論是電車或油車，「這樣的設計才是正常的吧！」
光陽不像其他品牌善於網路空戰包裝姿態，走的是深耕基層回歸車輛本質的扎實步調。網路世界裡一夕爆紅的人事物多如過江之鯽，但能堅持長久的卻寥寥可數。因此宏觀的佈局加上品質穩定的產品，才是迎來電動車世代的最佳良方！