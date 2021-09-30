Genesis GV60正式發表，馬力、續航、Face ID、主動聲浪規格配備確定

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Genesis如期發表基於E-GMP平台的GV60，在此之前原廠已先行公布GV60外觀與座艙圖，讓各界對GV60設計已有一定認識，但隨著後來資訊釋出各界更好奇GV60實際數據與配備內容。
首先GV60尺碼為4,515mm×1,890mm×1,580mm，軸距2,900mm，動力規格方面E-GMP有提供兩種電池規格，身為豪華品牌GV60選擇77.4kWh規格並規劃三種車型。入門車型採雙馬達後驅配置，具有225hp/35.7kgm最大動力與451公里續航里程。再來中階則升級至四馬達AWD車型，最大動力則有313hp/61.7kgm輸出，續航里程也有400公里表現。頂規則是性能車型設定，動力輸出則提升至428hp/61.7kgm，不過續航里程則減少至368公里。另外GV60性能車型也配備Boost模式，在此模式下GV60能享受10秒動力提升至482hp/71.4kgm，並能在4秒加速至100km/h。由於採用E-GMP平台因此GV60也具備400/800V快充功能，在350kW快充下，僅需18分鐘就能將電量從10%充至80%，另外GV60也配備電池溫度調節功能，能讓電池處於最佳工作效率狀態。
除此之外GV60也配備電子懸吊，能依攝影機與地圖進行辨識，藉以提供當下最適切的阻尼設定。而為了滿足駕駛聽覺感官，GV60也配備主動聲浪，會依模式、速度與踏板深度模擬聲浪，駕駛也可自行選擇Futuristic、G-Engine、E-Motor三種聲浪。
GV60也確定配備Face ID臉部辨識與指紋辨識功能，透過B柱所配置的攝影鏡頭，即能透過臉部辨識解鎖，並且HUD、後視鏡、方向盤、座椅、娛樂設置等會調整至自定義狀態，而指紋辨識則是用於啟動車輛與電子支付認證。除了先進科技半自動駕駛輔助、前方/後方偵測煞停輔助等智慧輔助GV60當然也有配備。