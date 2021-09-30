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TPMMA理監事與台灣小野藥品團隊28日齊聚台灣小野，頒發榮譽MR證書給台灣小野藥品工業股份有限公司李明法總經理；高孟熙理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業的藥品知識提供給醫師與藥師，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。
目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。台灣小野藥品工業股份有限公司的價值創造源於挺身對抗疾病和痛苦，並致力成為改變世界的團隊。
台灣小野協助全世界的人們在生命的每一階段生活得更加健康
台灣小野藥品工業股份有限公司於2014年正式成立，是由母公司ONO Pharmaceutical Co., Ltd. （小野藥品）為了將癌症免疫藥物引進台灣而成立的醫療藥品公司，使命是成為熱血的挑戰家，協助全世界的人們對抗疾病和痛苦，將透過三大行動原則實踐小野使命：
1. 成為改變世界的團隊—與尖端的專家合作，針對未有人挑戰成功過的領域，不斷開發出革命性醫藥品，造福病患，藉由創新對世界有所貢獻；
2. 愈挫愈勇—秉持永不放棄的精神再三挑戰，克服眼前難關；
3. 胸懷榮譽、腳踏實地—謹記身為醫藥品從業人員的驕傲，以及為全世界人們帶來期待與希望的自許。
提高藥品可及性改善患者健康 積極鼓勵同仁取得MR認證
小野藥品的產品覆蓋廣泛的治療領域，而在台灣目前則是以癌症的免疫治療藥物為主；小野致力於不斷提升研發、生產和銷售專業能力，也具備成熟的法規、醫學和行銷能力，同時也持續拓展在全球的據點，以期為患者提供高品質藥物。未來也將持續鼓勵同仁取得MR資格認證，有助於同仁充分發揮個人潛能，進而實踐小野藥品使命：成為熱血的挑戰家，協助全世界的人們對抗疾病和痛苦。
資料來源：健康醫療網 台灣小野藥品培養優秀行銷人才 獲頒榮譽MR認證
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