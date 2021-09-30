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臺灣周產期醫學會理事長暨台北長庚紀念醫院婦產科系主任洪泰和醫師表示，孕婦們其實不用害怕，因為各醫療院所，針對新冠疫情都有相關的防疫措施，以長庚醫院舉例，在孕婦出現產兆並前往醫院後，會先替孕婦及一名陪同家屬進行PCR核酸篩檢及抗原快篩，一般快篩結果大概一個小時之內會出來，若快篩結果皆為陰性，則會被送至產房的黃區待產，PCR核酸篩檢也為陰性的話，則會被移至產房綠區，與一般產婦接受同樣的生產流程。
洪泰和醫師補充，若在黃區待產但PCR核酸篩檢的結果還未出爐，孕婦就要緊急生產的話，醫護人員會全程穿著全套防護衣進行接生，目的不只是為了保護院內民眾、醫護人員，更是要保護產婦與肚子裡的寶寶。
返家照護停看聽 傷口保濕很重要
洪泰和醫師表示，疫情期間確實有許多孕婦，對於頻繁往返醫院有許多疑慮，也擔心返家或在月子中心時，產後傷口照護的問題，而自然產與剖腹產的傷口位置及大小不同，因此術後的照護方式也有所差異。
洪泰和醫師進一步說明，自然產的傷口通常發生在會陰部，依照傷口的嚴重層度會分四個等級，通常婦產科醫師都會直接替媽咪縫合，因此媽咪們不用太擔心，但返家後切記不要盤腿坐，以免傷口裂開；剖腹產孕婦的傷口癒合分為急性期及慢性期兩個階段，急性期的傷口在癒合時，需要適量的水分，才能加速皮膚表皮細胞的增生，因此護理人員多半選用有保濕成分的敷料，不只確保傷口表皮生成，外部的防水貼膜也讓媽咪們返家後都能正常沐浴，不會造成傷口細菌感染。
注意傷口照護 媽咪也要愛自己
洪泰和醫師提醒，通常在術後八週，傷口會進入慢性癒合期時，則可使用水凝膠或矽膠成分的敷料，避免疤痕的形成，因此不同階段要選用不同敷料，才能讓媽咪們返家後，在照顧寶寶的同時，也能照顧好自己，當傷口出現紅腫熱痛，務必要儘速返回醫院，由專業的婦產科醫師協助治療，才不會延誤黃金治療時機，留下難以抹滅的疤痕。
資料來源：健康醫療網 傷口留疤好焦慮 醫籲：防水保濕雙管齊下
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