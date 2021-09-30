中市議員臉書粉專被奪控制權　向警方報案

台中市議員李中臉書粉絲專頁擁有一萬多名粉絲，因為循著假冒臉書官方通知操作而被搶奪走控制權，粉絲專頁似乎已被移轉到越南使用。今(30)日召開記者會表示，他日前向臉書營運單位反應但迄今仍無下文，因此向警方報案，盼能透過管道釐清相關資安疑慮，也以自身例子提醒民眾避免受害。

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李中指出，他的臉書粉絲專頁已經營約六年多，目前約有一萬餘名粉絲，平日他會分享議會的質詢影片或地方服務訊息。21日下午他在點閱臉書網友留言時，發現通知欄位中有則來自臉書的全英文通知，表示他違反社群守則，要他依照連結進行處理，當下因有其它事務他並沒有理會。

李中接著說，23日下午他在操作手機版臉書app時，通知欄位又出現相同的警訊，為了釐清是否有違反社群規定，因此他依照說明點擊連結，並輸入帳號及密碼，但在支援收件匣中卻沒有發現被檢舉違規事件，至此他以為這只是臉書錯發通知。

李中表示，24日當他準備要張貼影片時卻找不到粉絲專頁，他隨即透過查詢活動記錄，赫然發現他已被Sylvie Bergeron移除完整控制權，從時間來看，似乎對方是從國外來進行相關的竊用程序。當下他的個人帳號仍可正常使用，在警方的建議下，他立刻更改密碼，讓個人帳戶保持在自己的掌握；他也同時透過不同方式，向臉書反應粉絲專頁控制權被竊佔的情事，但迄今並未收到臉書營運團隊任何回音。

由於他接到的通知是在操作臉書app時出現，該則通知實為假冒臉書的釣魚手法，這讓他深感不明，臉書應在使用者可以仿冒臉書官方通知有相關預防機制，否則將持續有其他人也因為相信臉書官方訊息而遭釣魚受害。為了釐清狀況，他在9月28日上午親自到刑事警察大隊報案，期盼警方能透過管道與臉書公司聯繫，對整個案件進行全盤瞭解。